Dette er første del av en artikkelserie i fire deler om Kinas fremvekst sett med indiske øyne, etter at Kinas sterke mann, Xi Jinping, kom til makten i 2012.

Det bilaterale forholdet mellom verdens eneste milliardnasjoner, India og Kina, kommer utvilsomt til å bli en av de mest definerende relasjonene med tanke på hvordan internasjonal politikk vil utfolde inn i det 21. århundret.

Ettersom Beijing og New Delhi i større og større grad er i konflikt med hverandre over en rekke politiske og økonomiske domener, har «Tigeren» og «Dragen» gått inn i en periode med intens geopolitisk konkurranse. Denne konkurransen virker også i stor grad å ta form av et nullsumspill, hvor den enes gevinst per definisjon blir den andres tap.

Med det autokratiske Kina på den ene siden, og det demokratiske India på den andre, representerer New Delhi og Beijing to vidt forskjellige fremtidsvisjoner for verden. Utfallet av denne geopolitiske konkurransen mellom Asias historiske giganter vil derfor få konsekvenser langt utover Asia, inkludert i Norge og Europa.

Presentert i form av et intervju med en av Indias fremste Kina-eksperter, Dr. Jagannath Panda, ønsker Resett å kaste lys på hvordan New Delhis politiske elite ser på Beijings fremvekst, og hvordan India vil posisjonere seg i møtet med stadig økende kinesisk makt i internasjonale relasjoner.

I en artikkelserie over fire deler, gir Panda det indiske synet på følgende temaer: 1) Kina under Xi Jinping; 2) Fremveksten av «Kvartetten» som en motvekt til Kina; 3) Stormaktskonkurransen mellom USA og Kina; og 4) Europas rolle i Øst-Asia.

Denne delen av artikkelserien tar for seg følgende tema: Fremveksten av Xi Jinping og Kinas utenrikspolitikk og det bilaterale forholdet mellom New Delhi og Beijing.

Dr. Jagannath P. Panda

Panda er Kina-ekspert ved den anerkjente tenketanken The Manohar Parrikar Institute for Defence Studies and Analyses (MP-IDSA) i New Delhi, hvor han er forsker og koordinator for «Øst-Asia-senteret». MP-IDSA er finansiert av det indiske forsvarsdepartementet og blir omtalt som «Indias fremste tenketank for avansert forskning i internasjonale relasjoner, spesielt forsvar, strategi og sikkerhet».

Panda har studert kinesisk og asiatisk politikk over en lang periode. Han er ekspert på Kina og sikkerhet i Indo-Stillehavsregionen – med hovedfokus på østasiatiske affærer, dekker han Kina, Japan, Koreahalvøya, Australia, ASEAN og Det indiske hav.

Pandas akademiske resymé er imponerende. Ved siden av å ha utgitt bøkene China’s Path to Power: Party, Military, and Politics of State Transformation i 2010 og India-China Relations Politics of Resources, Identity and Authority in a Multipolar World Order i 2017, har han redigert 12 bøker om politikk i Øst-Asia, hvor Kina – naturlig nok – spiller en sentral rolle. Han har også skrevet flere artikler og meningsinnlegg i media.

I lys av kollapsen i det bilaterale forholdet mellom Kina og India i 2020, og ikke minst i etterkant av det siste møtet mellom landene i «Kvartetten», har Resett tatt kontakt med Panda for å få hans perspektiv på hvordan New Delhi ser på fremveksten til Beijing med geopolitiske øyne.

Intervju: Indias syn på Kina under Xi Jinping

Panda har nylig skrevet en kronikk, hvor han argumenterer for at Kina – under den nasjonalistiske lederen Xi Jinping – raskt går fra økonomisk dominans til militaristisk overherredømme, som også er temaet i den første delen av denne artikkelserien.

– Etter din oppfatning, hvordan har Kinas utenrikspolitikk endret seg siden Xi Jinping kom til makten i 2012?

– Det viktigste aspektet er uttalelsen som Xi kommer med på vegne av Beijing til verden. Han mener at Kina er for stort til å bli begrenset av den globale regelbaserte ordenen, og har derfor rett til å forme internasjonale relasjoner i sitt eget image og sette nye vilkår for verdenspolitikken. I den sammenheng prøver Xi å hevde noen få aspekter, forklarer Panda og spesifiserer:

– For det første, Kina er tilbake som en verdensstormakt som må regnes med. Som Øst-Asias historiske økonomiske og politiske hegemon – kjent som Midtens Rike – føler Xi at Kina har krav på spesialbehandling i verdenspolitikken.

– For det andre, prøver Xi å gjøre engasjement med Kina til et must, uavhengig om man liker Beijing eller ikke, fordi Kina er en regional hegemonisk makt, som har injisert seg i sentrum av verdensøkonomien og verdenshandelen. Denne politiske revisjonismen i Kina kan ikke bare sees i en nativistisk sammenheng, men også i lys av de korrupte forretningsfolkene og autoritære lederne i utviklingslandene som er avhengige av Beijing.

– For det tredje, siden Xi kom til makten i 2012 og ble Kinas udiskutable leder, prøver han å vise til verden at Kina har sin egen samfunnsstyringsmodell, og at verden ikke burde forkaste denne modellen.

– Hva innebærer Xi Jinpings samfunnsstyringsmodell?

– Selv om attraktiviteten til den kinesiske samfunnsstyringsmodellen har blitt svertet av coronaviruspandemien på verdensscenen, prøver kineserne nå å revurdere den interne situasjonen i landet. Xi prøver nå å modernisere den kinesiske styringsmodellen i verdens øyne, og har som mål å eksportere den over hele verden, men hva er den basert på? spør Panda retorisk, før han forklarer:

– En, gjøre Kina stort igjen – kjent som «Den kinesiske drømmen» eller «Den store gjenoppstandelsen av den kinesiske nasjonen»; to, en delt skjebne for menneskeheten – som har som formål å gjøre verden trygg for det autoritære kinesiske kommunistpartiet (KKP); tre, å injisere Kina inn i sentrum av globale økonomiske og politiske forhold gjennom belte-og-vei-initiativet (BRI).

– Den globale pandemien har satt en demper på disse ambisjonene, men i den postpandemiske verden mistenker jeg at Xi vil prøve å gjenopplive dem. Under Xi har Kina blitt en mye mer hissig makt, som prøver å gjøre seg selv til den uunnværlige makten som hele verden må koble seg til – enten de liker det eller ikke.

– Kina prøver nå å eksportere sin styringsmodell – kjent som «overvåkningskapitalisme» eller «sosialisme med kinesiske karakteristika» – til verden. Dette er i direkte konkurranse med liberalt demokrati, som Xi ser på som en trussel. På denne måten prøver Xi å forsikre at verden er trygg for Kinas herskende klasse, ved å eksportere sin styringsmodell globalt.

Forholdet mellom India og Kina

Panda diskuterer deretter det bilaterale forholdet mellom Kina og India, og hvordan det har utviklet seg under Xi Jinping:

– India er en raskt voksende makt i Kinas øyne, men siden Xi Jinping kom til makten, har Beijing endret syn på New Delhi. Xi foreslo opprinnelig et partnerskap for utvikling med India, fordi India er en fremvoksende makt og Kina er et ledende utviklingsland, som har enorm kapasitet til å bli betegnet eller rangert som et utviklet land via mange indikatorer. Sammen ville de kunne definere politikken i Asia.

– Men dette fungerte ikke på grunn av bekymring i Kina om Indias fremvekst som et viktig maktsenter i Indo-Stillehavsregionen – ikke bare innad i KKP og Folkets frigjøringshær (PLA), men også blant den nye og gamle garden i Kinas eliter.

– New Delhis utenrikspolitiske mål under statsminister Modi er i økende grad i direkte konkurranse med Beijing, spesielt i Indo-Stillehavsregionen, hvor India bygger et nettverk av troverdige økonomiske og strategiske partnerskap, som ikke er i Kinas interesse. Dette faktum har vært en test for Xis diplomati, som har forsøkt å sette kjepper i hjulene for Indias fremvekst som et regionalt maktsenter.

– På hvilken måte har han gjort det?

– Det er klart at Xi har forsøkt å skape problemer for India siden han kom til makten i 2012. Samtidig som han besøkte India i 2014 – på invitasjon fra statsminister Modi – skjedde Chumar-sammenstøtene mellom indiske og kinesiske tropper ved India-Kina-grensen i Himalaya. Så skjedde sammenstøtene ved Doklam i 2017, samt de nylige sammenstøtene nær Pangong innsjøen og ved Galwan-dalen i 2020.

– Så hvis vi tar hensyn til alle disse tre hendelsene og prøver å koble sammen trådene, viser de at Xi Jinping forsøker å utøve et stort press på New Delhi for å kontrollere fremveksten av indisk makt og landets fremvekst som en viktig politisk aktør. Xi ønsker å minne India om at Kina er landets største nabo, og at New Delhi ikke bør komme for nær Washington i Indo-Stillehavet, og ikke inngå et partnerskap med USA som går imot Beijings interesser i regionen.

– Kan du forklare nærmere?

– Beijings diplomati under Xi har vært utgangspunktet for Kinas fremvekst som en uunnværlig makt i store deler av Eurasia. Kina har hatt stor suksess med sitt såkalte «nabolagsdiplomati», bortsett fra med India, som har vært en stein i skoen for Xi. Kinas nabo-diplomati i Sentral-Asia har stort sett vært vellykket. Kinas diplomati i Sørøst-Asia har også stort sett vært vellykket. Men dette er ikke tilfelle i Sør-Asia.

Les også: Synet fra New Delhi: Pandemien er forårsaket av Kina

– Derfor er Beijing i dag mer fokusert på Sør-Asia, hvor New Delhi er den dominerende politiske makten. Kina har tatt en flersidet tilnærming. For det første, et sterkt økonomisk diplomati; for det andre, et sterkt nabolagsdiplomati; for det tredje, et sterkt militærdiplomati.

– Innenfor militærpolitikken gjør Beijing en kontinuerlig innsats for å marginalisere New Delhi i sitt eget nabolag, for sin egen politiske gevinst. Gjennom sin Sør-Asia-politikk og militære eventyr i regionen, forsøker Beijing å undergrave Indias geopolitiske interesser. Kina skaper for eksempel politiske uoverensstemmelser mellom India og Bhutan, og mellom India og Nepal. De har også pleid det langvarige fiendskapet mellom India og Pakistan.

– Men ikke alle disse aktivitetene er direkte rettet mot New Delhi. De er en del av Beijings større globale ambisjoner som stormakt, samt Beijings grand strategy på verdensscenen. Kinas strategi er å begrense Indias strategiske valg, men de har en mye større plan enn det. De ønsker å bli den uunnværlige makten i Indiahavsområdet. Derfor bruker de Sør-Asia og Indias nærmeste nabolag – ved å knytte nære økonomiske og politiske bånd – for å fremme sine geopolitiske interesser på bekostning av Indias.

Den neste delen i denne artikkelserien vil handle om fremveksten av kvasialliansen «Kvartetten» mellom India, USA, Japan og Australia sett med indiske øyne, og hvordan organisasjonen bidrar til å fremme indiske interesser i møtet med stadig økende kinesisk makt. Den blir publisert i morgen.

