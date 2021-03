annonse

annonse

– Vi ber ikke om åpning, men at beslutningene fattes lokalt av fagfolk og politikere som kjenner lokale forhold.

Fjelldestinasjonen Skigaarden i Hemsedal varsler i en pressemelding søksmål mot staten etter at regjeringen tirsdag 16. mars innførte tiltaksnivå A (særlig høyt tiltaksnivå) i alle 51 kommuner i Viken fylke uten en konkret vurdering av situasjonen i den enkelte kommune.

Det er første gang regjeringen velger å innrette tiltaksnivåene utelukkende basert på fylkesinndeling, uten en konkret vurdering av smittetrykket i hver kommune og kommunens tiltak for å begrense smittespredning.

annonse

– Dersom regjeringen velger å ikke endre forskriften har vi ikke annet valg enn å ta ut søksmål. Vi står i en krevende smittesituasjon med de muterte virusene, og har respekt for at trusselen må møtes raskt og med forsterkede tiltak. Vi forventet imidlertid ikke at nasjonale myndigheter skulle gå til det skrittet å skjære alle kommunene i Viken over én kam, sier Erik Teigen daglig leder i Skigaarden i Hemsedal.

– Vi ber ikke om åpning, men at beslutningene fattes lokalt av fagfolk og politikere som kjenner lokale forhold. Slik er det gjort så langt under pandemien, og det er slik det praktiseres overfor Oslo. Store og små kommuner må behandles likt. Vi kan ikke la en kunstig organisering som Viken fylke bestemme dette, sier han.

Må stenge

annonse

Hemsedal og Hallingdal som region har, som følge av kommunenes, næringslivets, innbyggernes og besøkendes samlede innsats, hatt svært få smittetilfeller, heter det i pressemeldingen. Det har vært god kontroll, selv i utfartsperioder som jul- og vinterferien.

– Gjennom godt smittevernsarbeid har vi ivaretatt arbeidsplasser og næringsliv. De nye nasjonale tiltakene rammer næringslivet hardt. Ikke minst rammer de våre ansatte. Det er tungt å bli permittert. Det er tungt å miste sikker inntekt og ikke ha en jobb å gå til. Konsekvensene er voldsomme for mange, og det føles dypt urettferdig når det følger av tiltak som ikke er basert på situasjonen i kommunen. Derfor velger vi nå å gå til sak mot staten, sier Teigen.

Varslet

Advokat Aksel Joachim Hageler i advokatfirmaet SANDS representerer Skigaarden. Han mener det er en viktig sak å få avklart.

– Vi har varslet en midlertidig forføyning, og at forskriften endres for kommuner med dokumentert kontroll på situasjonen slik som Hemsedal og de øvrige kommunene i Hallingdal. Hvordan beslutningen rammer Hemsedal og Hallingdal er gode eksempler på fraværet av forholdsmessighet i tiltakene, og hvor alvorlige konsekvenser tiltakene har, sier Hageler.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474