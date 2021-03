annonse

Norske kampfly gjennomførte det første toktet over Libya 24. mars og slapp de neste ukene 588 bomber mot regjeringsmål i landet.

Ti år senere kjemper militser fortsatt om makten i Libya, flere av dem med støtte fra andre land og med tusenvis av leiesoldater i sine rekker. Kriminaliteten blomstrer, og landet er i dag et senter for menneskehandel og et brohode for flyktninger og migranter som forsøker å ta seg sjøveien til Europa, skriver NTB.

Under Muammar Gaddafis styre var Libya Afrikas rikeste land, og de 7 millioner innbyggerne nøt godt av et velutbygd skole- og helsevesen.

I dag ligger landets økonomi i ruiner, dinaren har mistet verdi, prisene har skutt i været og elektrisitet og drivstoff er ofte mangelvare. Millioner av libyere lever nå fra hånd til munn.

FN har i årevis forsøkt å få i stand en varig fred i Libya.

