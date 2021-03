annonse

annonse

– Vi kan ikke fortsette med en velferdsforvaltning som mangler tillit. Eller med brukere som ser systemet som en trussel.

I Trønder-debatt beskriver tidligere Nav-rådgiver Ole Birger Kvemo hvordan Nav har blitt det han kaller en «ustyrlig mastodont». Han beskriver et tungrodd system.

– Det kan synes som om Nav har glemt at forvaltningsloven gir deg rett til å få snakke med en saksbehandler. Det skjer helst på Navs premisser. Det blir som om jeg skulle gått på en skobutikk en mandag for å kjøpe meg nye sko, og får beskjed om at jeg kan få hjelp på torsdag. Da ville jeg gått til en annen butikk. Navs brukere har ingen andre å gå til.

annonse

Han viser til at helsepersonell hevder at brukere blir sykere av å gå på Nav og mener etaten har en stor utfordring i å endre oppfatning om at forvaltningen mistenkeliggjør brukene.

– Vi kan ikke fortsette med en velferdsforvaltning som mangler tillit. Eller med brukere som ser systemet som en trussel. Og kanskje starter vi med et kurs i publikumsbehandling på nytt? Gjerne med toppledelsen som de første deltakere.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474