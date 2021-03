annonse

Første kvinnelige president.

Sent i går ble det kunngjort at Tanzanias president John Magufuli er død.

Meldingen kommer etter at Magufuli ikke har vært sett offentlig på flere uker. Magufuli skal ha vært innlagt på sykehus i Dar es Salaam, landets største by, da dødsfallet inntraff.

Hjertesvikt oppgis som dødsårsak. Det mistenkes imidlertid at presidenten hadde pådratt seg COVID-19, og rykter skal ha det til at Magufuli var koplet til respirator.

Foruten Magufuli selv skal flere medlemmer av Tanzanias politiske elite ha pådratt seg smitte, herunder Magufulis medarbeider John Kijazi, med uoppgitt dødsårsak, og visepresidenten Seif Sharif Hamad i delvis selvstyrte Zanzibar. Dette skriver NTB.

Magufuli inntok en avslappet holdning til pandemien, og mente at vaksine er unødvendig. Etter et kortvarig smitteutbrudd våren 2020 erklærte Magufuli at COVID-19 var utryddet i Tanzania. Tre dagers bønn over hele landet ble tilskrevet dette.

17. mars rykket visepresident Samia Suluhu opp som president. Hun ble dermed også Tanzania første kvinnelige statsoverhode.

Tanzania ligger på Afrikas østkyst, og har 62 millioner innbyggere, hvorav 61 prosent kristne og 35 prosent muslimer, ifølge The World Factbook.

Landet er en sammenslåelse av de tidligere statene Tanganyika og Zanzibar, hvorav navnet Tanzania. Landets hovedstad er Dodoma med 262.000 innbyggere, mens det i Dar es Salaam bor sju millioner mennesker.

