Endte opp på sykebåre.

I fjor førte både Wuhan-viruset og økt politisk konfrontasjon mellom USA og Kina til at amerikanere med østasiatisk utseende ble ropt skjellsord til, hundset med og noen ganger utsatt for grove fysisk angrep.

Striden med Kina synes ikke å avta etter at Biden-regimet nylig grep makten i USA. Demokratene har allerede varslet at oppgjøret med Kina, herunder landets påståtte folkemord på uighurene, blir en prioritet.

Snarere enn nedgang meldes det om ytterligere tilfeller av vold mot tilfeldige og ofte tilårskomne østasiater, begått på offentlig sted.

Sist onsdag ble minst to eldre østasiater angrepet på gaten i San Francisco på USAs vestkyst.

Først ble en 83-årig mann angrepet, og ble påført skader av en art og omfang som gjorde at han måtte fraktes til sykehus.

En halv time senere slo gjerningsmannen (39) – bokstavelig talt – til igjen. Da pekte han seg ut en eldre kvinne som stod og ventet på grønn mann og som ble overrumplet av mannens slag og spark.

Kvinnen lot seg imidlertid ikke pille på nesen, og grep etter en stokk som hun deretter prylte «samfunnshelten» med. Selv om kvinnen fikk blåmerker i ansiktet, gikk det tilsynelatende hardest utover gjerningsmannen.

– Denne bomsen, han slo til meg, sa kvinnen tydelig oppskaket.

Just came upon an attack on an elderly Asian woman on Market Street San Francisco. Effort I got more details pic.twitter.com/5o8r0eeHE2

— Dennis O'Donnell (@DennisKPIX) March 17, 2021