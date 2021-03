annonse

– Hun har beklaget inderlig og da synes jeg det er greit.

– Den hvis smittevernsamvittighet er ren, kan kaste den første stein, sa forsker Asle Toje på Dagsnytt 18 fredag.

– Vi må forsøke å være den voksne i denne situasjonen og konkluderer slik:

Han forstår at folk blir sinte, men tror at med mer vaksinering og gode nyheter senere i april, vil vi se tilbake på denne tiden og tenke at nå hadde vi alle «brakkesyke».

Skjønner

Han får følge av Rødts Stavanger-politiker Mimir Kristjansson.

– Jeg skjønner godt at folk blir fly forbanna. Hun har gjort noe dumt og må få bot – som alle andre – om hun har gjort noe ulovlig, sier Rødt-politikeren til NRK.

Kristjánsson mener vi bør stille oss spørsmålet om hvilke politikere vi faktisk vil ha i Norge.

– Poenget mitt er at vi må akseptere at politikerne våre er som folk flest. Jeg tror jeg kan snakke for ganske mange i Norge når jeg sier at jeg har brutt en eller annen anbefaling eller et råd i løpet av det siste året, sier han og utdyper:

