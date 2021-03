annonse

– Spørsmålet er om vi som samfunn har tatt for hardt i.

I Klassekampen refererer Christian Anton Smedshaug i Agrar Analyse til at foreløpige tall fra SSB viser at det var 337 færre dødsfall i Norge i 2020 sammenlignet med snitt for siste fem år.

Han påpeker at antall koronarelaterte dødsfall fra de to siste sesongene, våren 2020 og 2020-21, ligger på omtrent 1/3 av normal sesongdødelighet fra to influensasesonger samlet, og konkluderer at «samfunnet har strammet så kraftig til at sesongdødeligheten de to siste sesongene er langt under gjennomsnittlig nivå».

– Dette tyder på at det norske folk har vært flinke til å endre atferd og følge anbefalinger, i tillegg til mange inngripende tiltak med uviss effekt. Det er derfor god grunn til å se nærmere på hvilke tiltak som virker, i tillegg til folkets konstruktive respons. Og ikke minst hva staten selv kan forbedre.

Han viser til at kostnadene i form av støtte til næringslivet og økt arbeidsledighet har vært store.

– Spørsmålet er om vi som samfunn har tatt for hardt i, og om det er gjennomført og akseptert for mange inngripende tiltak der effektene er uvisse og kostnadene høye for mange av dem. Videre er det stor usikkerhet om den enkeltes innsats og folkets kollektive offer og vanlige folks funksjonelle tilpasning er undervurdert, og om rimelige samfunnsmessig avveininger er gjort. En omfattende tiltaksgjennomgang med vurdering av effektivitet per tiltak, er en av flere nødvendige evalueringer når dette er over, i tillegg til alt staten kan forbedre.

