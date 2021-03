annonse

De britiske mediene The Guardian og Financial Times har begge plukket opp at den norske statsministeren er under politietterforskning for brudd på smittevernreglene, skriver Bergens Tidende.

– Norges statsminister Erna Solberg er under etterforskning etter avsløringer om at hun og hennes familie brøt landets koronarestriksjoner ifølge politiet, skriver The Guardian.

Franske Le Figaro , spanske El Comercio og tyske Süddeutsche Zeitung omtaler også saken.

annonse

– En sushikveld som kan bli dyr. Til sin 60-årsdag samlet Solberg familien på et skisted på Geilo. Antall mennesker overskred det lovlige tallet på ti, skriver den franske avisen.