NTB melder at franske myndigheter anbefaler at kun de over 55 år skal få AstraZeneca-vaksinen, i frykt for at den kan føre til alvorlig blodpropp hos de yngre.

EUs legemiddeltilsyn ga torsdag vaksinen grønt lys, men land som Norge, Danmark og Sverige vil fortsatt ikke bruke vaksinen før flere undersøkelser er gjort.

Franske helsemyndigheter opplyser at de endrer sin anbefaling om vaksinen ettersom de alvorlige og sjeldne blodpropptilfellene så langt er avdekket hos folk under 55 år.

