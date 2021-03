annonse

Det er knapt til å tro.

Regjeringen har gitt 13 milliarder av norske skattebetaleres hardt opptjente kroner til vaksineutvikling for verdenssamfunnet, men har bundet innkjøpet av egne vaksiner til EU, slik at vi nå er blant landene som står bakerst i vaksineringskøen. Mens Israel er ferdigvaksinert og UK, USA og Russland synes å være på god vei mot normale tilstander, går vaksineringen ufattelig tregt i Norge.

Nå kommer det fram i VG at regjeringen har gitt 700.000 vaksinedoser Norge hadde opsjon på fra Covax til fattige land i stedet. Fra før har vi fått opplyst at regjeringen forfordeler de innvandrertette bydelene i Oslo med vaksine på bekostning av resten av landet.

Da COVID-pandemien nådde oss for et år siden lå den medisinske beredskapen fullstendig nede. Norsk Medisinaldepot var i strid med EU-regelverket avviklet, og gjentatte regjeringer hadde rasjonalisert ned intensivkapasiteten på norske sykehus til under det halve av de fleste andre land i OECD-området. Dette til tross for at WHO i flere år hadde advart om at en viruspandemi kunne bryte ut når som helst. Og til tross for at det har vært åpenbart i et år nå at vi kunne bli utsatt for nye smittebølger av muterte og farligere virus, har regjeringen gjort lite for å bygge opp intensivkapasiteten. Den er den samme som den var for et år siden.

Som om det ikke er nok, kunne vi i går se Erna med en fårete mine på Dagsrevyen innrømme at hun hadde brutt regjeringens egne smittevernregler for å feire sin egen 60-årsdag på Geilo bare et par dager etter at partitopper i Ap hadde gjort det samme på et hotelrom i Bodø. Saken i Bodø ble henlagt av politiet, og det vil ikke forundre om Ernas brudd på koronarestriksjonene også blir henlagt, mens andre får saftige bøter for å ta seg en fest. Altså en lov for Loke og en lov for Tor.

Dette er ikke bare inkompetanse. Dette er ikke bare arroganse. Dette er en blatant diskriminering av landets befolkning! Det er et resultat av en postnasjonal regjering som i stor grad har overlatt styringen av landet til EU. Det er et resultat av en regjering som administrerer landet ad hoc fra sak til sak uten langsiktige strategier for å ivareta landets og befolkningens interesser. Det er en regjering som har gitt seg hen til globalisme, multikulturalisme og woke-kultur i en salig blanding. Det må nå den norske befolkningen betale prisen for, ikke bare i form av et vanvittig sløseri med skattebetalernes penger, men ved at norske menneskeliv går unødig tapt.

Bent Høie og Espen Nakstad har kommunisert godt og åpent. Men hvordan noen i huleste kan stemme på Høyre, Krf, Venstre og et Ap (som sannsynligvis hadde gitt bort enda flere vaksinedoser) er meg en komplett gåte. Spark hele gjengen! Hvis ikke Sp eller Frp nå stiller mistillitsforslag mot regjeringen, bør de sparkes de også. Vi trenger et Storting og en regjering som ivaretar våre interesser, ikke tillitsvalgte som misbruker vår tillit og skalter og vralter både med våre skattepenger og våre liv.

Innlegget ble først publisert på Nordnorsk debatt.

