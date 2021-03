annonse

Mener innblanding i folks privatliv er en stor del av politikken.

– For å løse klimakrisen og naturkrisen må vi både endre matsystemet og legge til rette for at alle i Norge kan gjøre en innsats. Det er fortidspolitikken som har tilrettelagt for at privat forbruk har satt verden i en multikrise, og fremtidspolitikken må gjøre det motsatte, skriver Hanne Feragen,1. vara MDG Trøndelag, leder av Røros MDG i Nationen.

Hun mener innblanding i folks privatliv er en stor del av politikken og nevner « røykelov, alkohollov, sukkeravgift, drivstoffpris, el-bilfordeler, bompenger, togbilletter, barnehageplass, kontantstøtte og skatt» som eksempler. Nå mener hun kjøttvanene må endres.

