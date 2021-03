annonse

annonse

Nordmenns genetikk gjorde at flere fikk narkolepsi etter vaksinen mot svineinfluensa. Vaksineforsker spør seg nå om genetikk også kan være sammenhengen mellom AstraZeneca-vaksinen og blodpropp.

Vaksineforsker Gunnveig Grødeland ved avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin på UiO syns FHI gjør rett i å fortsette å pause bruken av AstraZeneca-vaksinen, skriver TV 2.

Genetisk disponert

annonse

Grødeland tenker da spesielt på konsekvensene av svineinfluensavaksinen i 2009.

– Alle her til lands husker godt 2009, hvor vi hadde flere tilfeller av narkolepsi etter svineinfluensavaksinen. Det er vist at nordmenn, og skandinaver, er mer genetisk disponerte for narkolepsi enn mange andre. Det er svært viktig nå å finne ut om det er underliggende forklaringer som kan påvirke hvem som er spesielt utsatt for de mulige alvorlige bivirkningene når det gjelder AstraZeneca og blodpropp, sier Grødeland.

Det var 2,2 millioner nordmenn som fulgte myndighetenes råd høsten 2009 og vinteren 2010, og vaksinerte seg mot svineinfluensa ved å benytte Pandemrix-vaksinen.

annonse

I ettertid viste det seg at vaksinen førte til i underkant av hundre tilfeller av den kroniske søvnsykdommen narkolepsi.

Den økte forekomsten av narkolepsi etter vaksinering var mest fremtredende i de nordiske landene, melder TV 2.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474