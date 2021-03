annonse

Erna Solberg brøt reglene for antall deltakere under vinterferien på Geilo. Nå diskuteres alvorligheten og konsekvensene.

– Jeg skal innrømme at det er veldig komplisert dette her, og særlig hvor mange som kan samles i ulike sammenhenger. Dette har blitt endret mange ganger. Uten å unnskylde, så er det klart at det kan være komplisert, sier Nakstad til VG.

Solberg samlet ifølge NRK familien to kvelder på rad og var flere enn ti personer som spiste middag sammen. Samlingene var på Geilo i vinterferien.

De nasjonale smittevernreglene for februar tilsa at man ikke kunne være flere enn 10 personer samlet i et privat arrangement på en restaurant. Slik var også de lokale reglene i Hol kommune hvor Geilo.

– Vi skulle ut og spise på fredag slik at vi skulle spise sammen. I tro at det var den beste måten å ivareta smittevern, med god avstand til hverandre. Så har vi i ettertid, etter at NRK stilte meg spørsmålet om ikke dette var et arrangement, sett at det var i strid med forskriften. Det har jeg bare lyst til å beklage, sier Solberg.

Nakstad sier at politikeres etterlevelse ikke nødvendigvis oppfordrer til å bryte reglene.

– Men folk ønsker likhet for loven, sier han.

Nakstad sier at han ikke kjenner alle detaljene, men mener Erna ikke har brutt en forskrift, men et råd.

– Erna Solberg, som ikke var til stede på den middagen, har nok ikke selv brutt en forskrift. Men hun brøt kanskje et råd dagen etterpå da man var samlet et privat sted, sier han.

– Det er litt forskjell på de to dagene der statsministeren henholdsvis ikke var til stede den første dagen, hvor man kanskje brøt forskriften – og neste dag da man brøt et råd slik som jeg oppfatter det.

– Bør vi forvente at landets statsminister klarer å holde seg innenfor rådene og regelverket likevel? spør VG.

– Jeg har fått mange spørsmål om fotballspillere, lokalpolitikere og kjendiser som har brutt smittevernreglene i Norge. Og da pleier jeg å si det samme: Det er dumt at det blir brutt, men det er viktig å ta lærdom av det. Det viktigste er at alle gjør sitt beste og prøver å følge det i størst mulig grad, sier Nakstad.

Bør straffes

Jusprofessor Hans Fredrik Marthinussen mener imidlertid statsministerens har brutt smittevernreglene. Han sier det er sjokkerende og forventer at Solberg får bot.

– Det er ekstremt alvorlig at statsministeren i den situasjonen vi er bryter covid 19-forskriften, sier Marthinussen som er professor ved Universitetet i Bergen til NRK.

Han mener det dreier seg om brudd på paragraf 13 i covid-forskriften, og forventer derfor at det får konsekvenser.

– Så klart at jeg forventer at statsministeren behandles på samme måte som alle andre som bryter covid-forskriften – det vil si at hun blir bøtelagt for det, sier Marthinussen og legger til:

– Det hadde vært ille nok hvis hun brøt anbefalingene, men her har hun brutt de straffesanksjonerte reglene om arrangement.

