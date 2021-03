annonse

annonse

Ønsker gransking.

Hackerangrepet mot Stortinget tidligere i mars er omtalt av statsminister Erna Solberg som en «svært alvorlig hendelse.». Data var hentet ut gjennom sårbarheter i Microsoft Exchange.

Dataangrepet er anmeldt, og Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har nå åpnet etterforskning av saken, får NTB opplyst.

annonse

For å forbedre egen sikkerhet ønsker Stortinget en ekstern gransking.

– For det første ønsker jeg en helhetlig vurdering for hvordan Stortinget er rigget for å møte et stadig mer krevende digitalt trusselbilde, sier Stortingets direktør Marianne Andreassen til NTB.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474