Professor i samfunnsøkonomi Anders Skonhoft sier at klimapolitikken rammer svært skjevt, de fattige får regningen.

– Mens personer bosatt i de store byene, med høy inntekt og elbiler, mottar enorme subsidier, bærer folk med fossilbil kostnadene med veibruksavgift og en CO2-avgift som etter hvert kommer til å bli svært høy, skriver han i Klassekampen, og viser et eksempel:

– Hjelpepleier Mary, som bor på landsbygda og kjører fossilbil, taper på klimapolitikken, mens direktør Preben, som bor i Oslo og kjører Tesla, tjener på klimapolitikken.

Mary er hjelpepleier og tjener fem hundre tusen i året. Mens direktør Preben tjener to millioner i året. Utfra inntekt slipper Preben ut rundt fire ganger mer CO2-utslipp enn Mary. Henholdsvis førti og ti tonn. Men Mary bor i Hedmark og er avhengig av bil. Hun har en eldre bensinbil som går 20.000 kilometer i året, det vil med det foreslåtte CO2-avgiften på 2000 kroner per tonn gi en årsavgift på seks tusen kroner. Med veibruksavgift på 7500 kroner i året og årsavgiften på litt under 3000 kroner, får hjelpepleieren er en årlig utgift på over 16.000 kroner.

Preben derimot bor i Oslo vest og kjører en Tesla X. Den fikk han uten engangsavgift og moms, bare sistnevnte beløper seg til omkring 250.000 kroner. Han betaler ikke veibruksavgiften og årsavgift samt diverse andre avgifter (reduserte/ingen bompenger, lavere fergepriser). Professoren skriver at Preben ender opp med subsidiene på 40.000 kroner.

– Mens Mary altså betaler 16.000 kroner i året for sin kjøring, får Preben en støtte på 40.000 for sin. Hva er så klimaeffekten av dette?, spør Anders Skonhoft.

