Kommunerevisjonen i Oslo hevder i en rapport at viktig informasjon har blitt forsinket eller ikke ha blitt fanget opp.

I første tiden av virusutbruddet brukte ikke Oslo kommunen sitt eget verktøy for krisehåndtering. Aftenposten skriver at viktige meldinger ble sendt på epost, ikke via systemet for krisehåndtering. Dette har ført til at viktig informasjon har blitt forsinket eller ikke ha blitt fanget opp.

Men Oslo kommunes beredskapssjef, Ann Kristin Brunborg er uenig i deler av kritikken i rapporten. Kritikken går blant annet ut på at kommunen ikke tok i bruk sentrale funksjoner i verktøyet CIM. Dermed skal det ha blitt vanskeligere å etablere en helhetlig, felles situasjonsforståelse.

