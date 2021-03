annonse

– Et slag i trynet til alle politistudenter som tar utdanningen sin seriøst

Både VG og Politiforum skriver at reaksjonene har strømmet til etter det ble kjent at influencer Martine Lunde får sin egen serie hvor hun tester seg som politi.

Studenter Politiforum har snakket med er negative til serien.

«Jeg er selv student ved Politihøgskolen, og jeg har nå sett i klippene fra serien om Martine Lunde som ønsker å bli politi. Klippene viser blant annet at hun har fått utdelt uniform, hun er med på øvelse og generelt får en operativ opplæring vi politistudenter aldri har vært i nærheten av å få kjenne på. Hun får kjenne på hvordan det er å være politi. I mellomtiden sitter vi som har kommet oss gjennom opptaksprøvene til Politihøgskolen og er politistudenter hjemme. Vi må lære å være politi over zoom, vi har ikke fått utdelt uniform og vi får ikke delta i øvelser for å modne inn i politirollen. En influenser som har vunnet Paradise Hotel har fått kjenne på hva det innebærer å være politi, mens studentene sitter hjemme alene og glemmer hva vi studerer for å bli. Nemlig politi. Dette oppleves som feil…»

En annen skriver at serien er «et slag i trynet til alle politistudenter som tar utdanningen sin seriøst», ifølge VG.

– Det er ikke tvil om at et overveldende flertall av tilbakemeldingene er negative til at Politihøgskolen takket ja til denne serien, sier leder for politiets studentorganisasjon, Marcus Hagen til VG.

– Trist

Sandra Pernille Magnussen, kommunikasjonssjef ved Politihøgskolen, sier til Politiforum at de har forståelse for studentenes reaksjoner.

– Det er veldig trist at studentene våre reagerer på denne måten. Vi tar disse reaksjonene til oss. Vi valgte å delta på denne TV-serien tidligere i høst. Da hadde vi ikke oversikt over hvor lenge coronatiltakene ville vare. Vi håper at studentene vil ha et bedre bilde av dette etter at de har sett serien, sier hun.

Martine Lunde ønsker ikke kommentere saken overfor VG.

