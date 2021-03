annonse

Av en opsjon på 1,9 millioner doser, er nå 700 000 doser gitt bort, og de resterende kommer med sannsynlighet til også å bli gitt bort.

– I teorien er det kanskje en mulighet for at Norge kunne ha krevd disse vaksinene til eget bruk, i stedet for det som var utgangspunktet, nemlig å sikre utsatte helsearbeidere i fattige land, sier utviklingsminister Dag Inge Ulstein til NTB.

Han sier videre at det ikke er snakk om at Norge har donert vekk vaksinedoser som var ment for den norske befolkningen. Investeringen i ble gjort over bistandsbudsjettet. Ulstein sier også at det å bruke vaksinen i Norge ville ikke ha vært riktig. Det begrunner ham med at Norge allerede får levert vaksine fra nøyaktig de samme produsentene gjennom samarbeidet med EU.

Men Norges spesialutnevnte globale helseambassadør, John-Arne Røttingen gir et annet svar. Han sier at da investeringen ble gjort, var tanken nemlig at Norge kunne bruke opsjonene som en nødhavn dersom det ikke kom nok vaksiner fra EU.

I november stolte norske myndigheter på sikker leveransene fra EU.

– Da takket vi nei som land og overførte disse opsjonene til de fattigste landene, sier Røttingen.

Ulstein på sin side minner om at EUs medlemsland frivillig har valgt å donere en andel av sine egne vaksinedoser til Norge.

— Da kan vi ikke samtidig ta vaksiner som er tiltenkt de fattigste landene i verden

Det tror han de fleste vil forstå er svært lite solidarisk.

