Dette er andre del av en artikkelserie i fire deler om Kinas fremvekst sett med indiske øyne, etter at Kinas sterke mann, Xi Jinping, kom til makten i 2012.

Presentert i form av et intervju med en av Indias fremste Kina-eksperter, Dr. Jagannath Panda, ønsker Resett å kaste lys på hvordan New Delhis politiske elite ser på Beijings fremvekst, og hvordan India vil posisjonere seg i møtet med stadig økende kinesisk makt i internasjonale relasjoner.

Denne delen av artikkelserien tar for seg følgende tema: «Det indiske synet på fremveksten av Kvartetten som en motvekt mot stadig økende kinesisk makt». Dette er et veldig relevant tema etter de fleste målestokker, gitt det nylige møtet på ledernivå mellom landene som utgjør Kvartetten – India, USA, Japan og Australia. Møtet endte med en historisk felles uttalelse og signeringen av det viktige vaksine initiativet for å samarbeide om å produsere og distribuere vaksiner til land i Indo-Stillehavsregionen.

Intervju: Fremveksten av Kvartetten med indiske øyne

– India har i økende grad valgt å jobbe tettere med USA og to andre mellomstore makter i Indo-Stillehavsregionen – Australia og Japan – gjennom forumet kjent som «Kvartetten», hovedsakelig for å motvirke Kinas fremvekst. Hvordan ser du fremtiden til India innenfor rammeverket til Kvartetten?

– Kvartetten er kommet for å bli, men på dette tidspunktet er det overambisiøst å tenke at Kvartetten vil bli institusjonalisert og utvikle seg til en militærallianse med det første. Selv om det har vært mange offisielle møter på høyt nivå, inkludert på ministernivå og nå senest et ledermøte, vil det i stor grad kun forbli en abstrakt gruppe av likesinnede land i all overskuelig fremtid. Det vil ta tid å fremstå som en troverdig gruppe i Indo-Stillehavet.

– I denne sammenhengen, er det nylig avholdte ledermøtet til Kvartetten absolutt en viktig politisk erklæring. Hvis slike ledermøter blir en vanlig affære eller en årlig affære, vil det absolutt gjøre Kvartetten i Indo-Stillehavet til en troverdig gruppe. Arbeidsgruppene som er foreslått for å drive Kvartetten fremover er absolutt en positiv utvikling og vil bringe mye substans til diskusjonen.

– Med den felles uttalelsen som endelig nå har blitt utgitt, kan vi si at Kvartetten stort sett bygger på strategisk overensstemmelser, om ikke enighet. Men da burde vi ikke nødvendigvis være veldig optimistiske med tanke på at Kvartetten blir institusjonalisert med det første, da denne prosessen vil ta tid. Dessuten betyr ikke en institusjonalisering av Kvartetten nødvendigvis en formell militærallianse. Selv en militærpakt er en komplisert prosess, og det vil være et av de første trinnene for å bygge en ordentlig militærallianse.

– Hva må til for at Kvartetten kan bli en militærallianse?

– Det må være undergrupper innenfor Kvartett-rammeverket, hvor kritiske spørsmål – som Taiwan-spørsmålet, Senkaku-øystriden, territoriale konflikter i Sør-Kinahavet og/eller grensekonflikten mellom India og Kina – kan diskuteres for å fremme konsensus og strategisk forståelse. Siden India, USA, Australia og Japan ikke har identiske holdninger til disse kompliserte og følsomme politiske spørsmålene, kan et forum for å diskutere dem hjelpe disse landene til å arbeide mot et mer konvergerende perspektiv rundt disse kritiske temaene.

– Når det er sagt, fra Indias synspunkt, må New Delhi ta Kvartett-prosessen mye mer seriøst enn tidligere. Følgelig har det dukket opp et nytt strategisk paradigme innad i det indiske utenrikspolitiske etablissementet. Men India ønsker på samme tid å bevare de mangeårige indiske utenrikspolitiske prinsippene om strategisk autonomi, alliansefrihet, og arbeid innenfor et multilaterale politiske rammeverk.

– India prioriterer derfor utvilsomt mer å samarbeide tettere med Kvartett-landene enn før. Med Japan har vi en militær oppkjøps- og kryssbetjeningsavtale (ACSA); med Australia har vi et oppgradert omfattende partnerskap; med USA har vi signert flere militære og diplomatiske avtaler. Alt dette antyder at India ønsker å engasjere seg dypere med landene i Kvartetten, men fortsatt holde seg innenfor et rammeverk av multilaterisme og strategisk autonomi.

– Det finnes mange som mener Kvartetten kan være begynnelsen på det som blir omtalt som et asiatisk NATO. Hva tenker du om denne sammenligningen?

– India ønsker faktisk å se at Kvartett-prosessen gradvis blir mer institusjonalisert, med deltakerlandene som i større grad kombinerer sine kapasiteter i områder av gjensidig bekymring, samtidig som de opprettholder et nyansert perspektiv på kritiske spørsmål. Hvis India ser at disse forholdene materialiserer seg, vil New Delhi engasjere seg mer med Kvartett-landene. Men å tro at Kvartetten kommer til å bli et slags asiatisk NATO med det første, er overambisiøst og overdrevet.

– Vi må være praktiske. For å få et asiatisk NATO, må en slags ideologisk og politisk konvergens finne sted, og viktigst av alt, økonomiske bidrag fra medlemmene. Er det nok land i Asia som er villige og i stand til å gi de nødvendige bidragene for å opprette en slik organisasjon? Det er for tidlig å snakke om det, siden Kvartetten fremdeles i det store og hele er et abstrakt begrep. Men med ledermøtet som nylig fant sted, begynner Kvartett-prosessen utvilsomt å skyte fart.

– Praten om et asiatisk NATO er derfor ulogisk og for tidlig å prate om, men Kvartetten i sin nåværende tilstand er likevel et nyttig geopolitisk verktøy for New Delhi. Det India først og fremst tjener på Kvartetten er at det prøver å sende et signal til Kina om at Beijing må se på New Delhi som en likeverdig. Indias makt i Indo-Stillehavsregionen øker stadig, og vi krever å bli sett på som Kinas likeverdige ikke bare i Asia, men også i andre deler av verden.

– Indias utenrikspolitikk overfor Kina handler derfor om at Beijing anerkjenner dette faktumet. Vi ønsker å arbeide sammen med Kina, men som en likeverdig. Dette er budskapet som India prøver å formidle til Kina. Det faktum at den indiske hæren i 2017 dager sto ansikt til ansikt med den kinesiske hæren (PLA) på grensen i 73 dager under Doklam-krisen, var en stor geopolitisk erklæring fra India. De nylige sammenstøtene med PLA i Galwan-dalen attesterer også til den politiske og militære besluttsomheten som India nå tar ovenfor overfor Kina: New Delhi kommer ikke til å vike fra Kina-utfordringen, uavhengig av presset Beijing måtte velge å bruke!

– På hvilken måte tjener Kvartetten Indias geopolitiske interesser?

– For å konkludere, har alt snakket om Kvartetten, Kvartetten Plus, eller et asiatisk NATO i Indo-Stillehavsregionen, bidratt positivt for å øke Indias samlede maktgrunnlag og aksept innenfor de geopolitiske rammene i internasjonale relasjoner. Denne utviklingen har faktisk vært urovekkende for kineserne til en viss grad.

– På denne måten har det vært en vinnende strategi for India å ha et dypere politiske engasjement med landene i Indo-Stillehavsregionen som utgjør Kvartetten. New Delhi vil derfor fortsette å samarbeide med dem for å styrke seg selv og for være bedre posisjonert for å møte Kina-utfordringen i de kommende tider.

Den neste delen i denne artikkelserien vil ta for seg den pågående stormaktskonkurransen mellom Kina og USA fra et indisk perspektiv. Den blir publisert i morgen.

