Rettssaken mot en canadisk mann som har tilbrakt over to år i varetekt i Kina, tiltalt for spionasje, var overstått på litt under tre timer.

Nå venter man på en kjennelse, sa den canadiske ambassadens chargé d’affaires, Jim Nickel, da han møtte journalister utenfor rettsbygningen i den kinesiske byen Dandong, som ligger nordøst i landet ved grensen til Nord-Korea.

Den korte rettssaken mot Michael Spavor fant sted fredag. Spavor er en av to canadiere i kinesisk varetekt, tiltalt for spionasje og for å ha «delt statlige hemmeligheter». Den andre tiltalte er Michael Kovrig, en tidligere diplomat. Rettssaken hans starter mandag i Beijing.

De to canadierne risikerer livstidsdommer hvis de blir funnet skyldig.

Knyttet til Huawei-pågripelse

Canadiske myndigheter mener tiltalen mot «de to Michaelene» er oppdiktet. Også Spavors familie mener han er uskyldig og har bedt om betingelsesløs løslatelse. Familien sier Spavor har gjort mye for å fostre «konstruktive bånd» mellom Canada, Kina og Nord-Korea.

Både Spavor og Kovrig ble pågrepet kort tid etter at den kinesiske Huawei-toppen Meng Wanzhou ble pågrepet i Canada i desember 2018. Meng, som er datter av Huawei-grunnlegger Ren Zhengfei, ble pågrepet på bakgrunn av et amerikansk utleveringsvedtak etter anklager om at Huawei har brutt USAs sanksjoner mot Iran. Hun ble offisielt siktet for spionasje i juni i fjor.

Canadiske myndigheter mener Kina bruker tiltalene mot Spavor og Kovrig som et politisk pressmiddel i forbindelse med saken mot Meng.

I to år har Meng kjempet mot utlevering til USA. Tidspunktet for rettssakene mot Spavor og Kovrig, som Canada først ble informert om onsdag, sammenfaller med siste fase av rettssaken mot Meng i en domstol i Vancouver. En kjennelse her ventes i midten av mai.

Støtte fra USA

Ledelsen ved Canadas ambassade i Kina er skuffet over mangel på innsyn i rettssaken til Michael Spavor, som canadiske representanter ikke fikk lov til å observere.

Chargé d’affaires Jim Nickel sier likevel at Canada forventer frifinnelse av både Spavor og Kovrig.

– Vi jobber tett med USA for å sikre den umiddelbare løslatelsen av Micael Spavor og Michael Kovrig, så vi håper at rettssaken på en aller annen måte kan føre til dette, sier diplomaten.

Kinesiske myndigheter hevder at sakene mot Spavor og Kovrig er juridisk forankret og at det er saken mot Meng i Canada som er politisk motivert.

Ti diplomater fra åtte andre land, blant dem Storbritannia, USA, Frankrike og Australia, hadde dratt til Dandong, der rettssaken mot Spavor fant sted. Nickel omtaler dette som en solidarisk gest.

– Vi setter pris på den internasjonale støtten, understreker han.

