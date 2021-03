annonse

Måneder med strenge tiltak og sterkt redusert frihet begynner å tære på mange.

Oslos byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen (SV), er svært bekymret for situasjonen blant barn og unge under coronapandemien. Hun mener nå at det trengs en krisepakke for barn.

«Nå håper jeg regjeringen snart skjønner at vi trenger en krisepakke for barn, en som virkelig monner! Den må være omfattende og den må være mangeårig. De neste årene blir reparasjonsår. Ikke ett, men mange», skriver SV-politikeren i et innlegg på Facebook.

Uttalelsen kommer etter at byrådet i Oslo innførte de strengeste tiltakene hittil i hovedstaden. Det er nå blant annet ikke lov til å ha flere enn to besøkende i private hjem, og det er digital hjemmeskole for alle elever i videregående skole, over hele byen.

Krever snarlig handling

De drakoniske tiltakene begynner nå virkelig å tære på mange unge. De må få ekstra oppmerksomhet, mener Thorkildsen.

– Det viktigste er å styrke de arenaene barn og unge tilbringer tiden sin på: Støtte til familiene, spesielt de som blir foreldre for første gang. Vi må ha nok ressurser til barnehager og skoler, og mest der vi har de største utfordringene. Og vi trenger en styrking av barn og unges fritidsarenaer, så alle kan få gode opplevelser og oppleve fellesskap og mestring. I tillegg trengs det et ordentlig løft innen psykisk helse og barnevern, sier hun til Dagsavisen.

Alvor

Alvoret i byrådens budskap er slående.

– Det meldes nå om alvorlig problematikk, som selvskading, selvmordsforsøk, spiseforstyrrelser og skolevegring. Dette haster.

Krisepakken må komme sporenstreks, mener byråden.

– Det bør komme nå. Regjeringen må være like raske på ballen som de har vært når det gjelder andre områder, som næringslivet. Vi går nå inn i ett av mange reparasjonsår, og en krisepakke må innebære et varig løft. I tillegg må vi selvsagt bidra lokalt, men kommunene er helt avhengige av drahjelp fra staten, sier Thorkildsen.

