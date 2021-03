annonse

annonse

Leder i Manifest tankesmie Magnus Marsdal får svar på tiltale.

– Marsdal har et godt selvbilde, og fremstiller seg selv som om han ved sin blotte eksistens utstråler varme og fellesskap, skriver Christian Tybring-Gjedde i Klassekampen, og legger til:

– I motsetning til alle dem han rakker ned på er han en godhetens apostel som velfortjent kan lene seg tilbake og peke på alt som er galt.

annonse

Les også: Manifest-Magnus om Listhaugs metode: – Politisk provokasjon og kulturell polarisering

Han skriver videre at Marsdal sliter med å finne noen nye demagoger, så han blir nødt til å igjen trekke frem politikere som har vært aktive i partiet i en årrekke.

annonse

Les også: Manifest-Magnus: – Frps polariserende petroleumspopulisme er et betydelig problem

– Oppskriften er å stigmatisere politikere han er uenig med, og fremstille deres budskap som et bevisst forsøk på skape splid og splittelse i samfunnet. Og som alltid er det Frp som er den utvalgte prygelknabe. Like forutsigbart som soloppgangen, skriver han, og sier at Marsdal ikke evner å skille mellom fakta og fiksjon:

– Det er tydelig at Marsdal sliter med å finne den rette formelen for å gjenskape Frp til et fiendebilde. Han har vært nødt til å rydde litt på loftet og finne en farlig og ondskapsfull rød tråd som kun eksisterer i hans eget hode.

Tybring-Gjedde stiller spørsmål om Marsdal for en stakket stund glemte Frp, og istedenfor brukte sin tilgang til mediene til å fremme et positivt budskap og skape den toleransen og forsoningen han etterlyser hos andre?

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474