Missilet vil utkonkurrere andre missiler med tanke på rekkevidde, være vanskeligere å oppdage – og vil kunne avfyres fra hendene til soldater i det amerikanske marinekorpset.

The National Interest melder at US Navy og US Air Force inngikk en kontrakt med Lockheed Martin tidlig forrige måned – for å gå til anskaffelse av selskapets nye Long Range Anti-Ship Missile (Langdistanse antiskipmissil), også kjent som LRASM.

LRASM er den siste utgaven av nyere, mer dødelige amerikanske antiskipsvåpen. Utviklingen har delvis blitt fremskyndet av det som oppleves som en «aggressiv kinesisk positur i Stillehavsregionen», som en konsekvens av en stadig mer slagkraftig kinesisk marine, grunnet et stadig økende antall skip og såkalte «hangarskip-døder» antiskip-missiler.

Avtalen, som er verdt 414 millioner dollar, er den største LRASM-kontrakten i Lockheed-missilprogrammets historie. Det skal være snakk om totalt 137 missiler, inkludert opplæring og logistikkstøtte, samt tilleggsutstyr.

– Kontrakten gjenspeiler LRASMs økende betydning for våre kunders behov. Fokusert lagarbeid rundt en felles visjon med våre kunder og våre dedikerte forsyningspartnere er nøkkelen til suksessen til dette programmet, forklarte David Helsel, LRASM-direktør ved Lockheed Martins «Missiles and Fire Control», i en pressemelding.

Utvilsomt rettet mot Kina

Det amerikanske marinekorpset og marinen investerer ikke bare i stadig mer sofistikerte våpen, men revurderer også fortløpende hvordan de skal drive med krigføring fremover. Marinekorpsets øverstkommanderende, general David Berger, har tatt korpset tilbake mot dets amfibiske røtter, og mener at grupper av høyt trente marinekorpssoldater kan hjelpe US Navy med å jakte og senke kinesiske ubåter i Stillehavsregionen.

Marinekorpset gjennomgår for øyeblikket en stor doktrinær omveltning – i det som blir omtalt som den største omstillingen i korpsets militære positur de siste 25 årene. Marinekorpset vil gå vekk fra å være spesialisert på langtrukne landkrigkampanjer i Midtøsten og forbereder seg på en krig i Stillehavet, i noe som minner om øy-hoppingskampanjene fra Annen verdenskrig.

Denne gangen vil imidlertid marinesoldater ikke bare angripe og ta over fiendtlige øyer, men også omgjøre dem til små amerikanske «festninger», som kan holde fiendens overflateskip og ubåter i sjakk og nekte dem å bruke øyene.

LRASM skal først komplementere, deretter erstatte Harpoon-missilene, som lenge har vært USAs standard antiskipmissil. LRASMs lange rekkevidde – antatt å være rundt 579 kilometer (350 miles) – vil kunne ta ut kinesiske skip fra en mye lengre avstand enn Harpoon-missilet, som har en rekkevidde på 240 kilometer (150 miles).

