President Joe Biden falt og snublet flere ganger på vei opp trappen til Air Force One fraAirforce Base Andrews på fredag.

På videoen kan man se ham i frisk fart opp trappen, men han snubler først, reiser seg, men snubler igjen. Etter tre forsøk kommer han seg opp.

Det har blitt spekulert i 78-åringens helse både fysisk og kognitivt ved en rekke anledninger. Han har heller ikke holdt pressekonferanse siden han tok over 20. januar. Etter spekulasjoner selv i Biden-vennlige medier som Washington Post, er det nå berammet pressekonferanse 25. mars,

I desember fikk Biden en brist i foten fra lek med hundene sine, skriver Fox News.

Joe Biden just fell 3 times in a row trying to go up the stairs to Air Force One pic.twitter.com/gTUTckUH32

— Caleb Hull (@CalebJHull) March 19, 2021