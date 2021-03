annonse

Washington Post får kritikk etter å ha spredt en falsk nyhet der de siterte en «anonym kilde» i forbindelse med valgetterforskning i delstaten Georgia.

Mandag ble det kjent at Washington Post måtte korrigere sin artikkel der de hevdet at Trump hadde beordret en valgetterforsker i Georgia til å «finne valgsvindelen» som kunne gjøre at han vant valget i delstaten.

Joe Biden fikk kun 12 000 flere stemmer enn Trump i Georgia.

Washington Post innrømmer nå at de tilskrev Trump flere sitater basert på en anonym kilde i forbindelse med et telefonintervju. Avisen skriver at deres kilde var uetterrettelig.

Innrømmer feilsitering

Den anonyme kilden heter Frances Watson og er valgfusketterforsker i Georgia. Ifølge Watson skal Trump ha bedt henne om å avdekke valgfusk og sa at hun ville bli hyllet som en «nasjonal helt» hvis hun fant noe.

Men ifølge nye opptak som Wall street Journal har fått tilgang til, stemmer ikke dette. Washington Post måtte derfor korrigere sin sak der de fremmet de uriktige påstandene om Trumps telefonsamtale med valgetterforskeren.

«Trump fortalte ikke valgetterforskeren at hun skulle ‘finne svindelen’, eller at hun ville bli en ‘nasjonal helt’ om hun gjorde det. I stedet oppfordret Trump etterforskeren om å granske stemmesedlene i Fulton County, og hevdet at hun ville finne ‘uredelighet’ der. Han fortalte henne også at hun hadde ‘den viktigste jobben i landet akkurat nå′, innrømmer Washington Post i sin korrigering.

Nå får den venstreorienterte avisen hard kritikk.

– Det var ikke engang feilsitering der ett ord var feil. De diktet det opp. Disse sitatene eksisterte ikke, sa Fox News-kommentator Tammy Bruce i et intervju.

"It wasn't even 'misquoting' like you got a word wrong. They made it up. These quotes didn't even exist." @HeyTammyBruce @IWV joined @cvpayne to weigh in on the Washington Post's correction admitting it 'misquoted' President Trump. pic.twitter.com/GgEqrwF2VA — Independent Women's Voice (@IWV) March 16, 2021

Anonyme kilder

Flere mener bruken av anonyme kilder har blitt et problem.

– Denne «korreksjonen» er mer enn en korreksjon. Den setter spørsmålstegn ved avhengigheten liberale medier har av å bruke anonyme kilder til å angripe og undergrave republikanerne, sa jusprofessor og mediekritiker William A. Jacobson til Fox News.

Han viser til medias rapportering rundt konspirasjonsteorien der det ble antydet at Donald Trump samarbeidet med Russland om å vinne presidentvalget i 2016.

– Nesten hele Russlandetterforskningen var basert på anonyme kilder mediene brukte, og som i verste fall var falske. Noe som ble avdekket i Mueller-rapporten. Dette reiser spørsmålet om disse kildene i det hele tatt eksisterer, sier Johnson.

– Korrupt media

Han får støtte av den politiske kommentatoren Mollie Hemingway som kaller media for uærlige og korrupte.

– Våre medier er så ekstremt korrupte. De har alltid feilrapportert denne samtalen på en korrupt og uredelig måte. Men å faktisk dikte opp sitater? Vi er så snytt av våre motbydelig korrupte og uansvarlige medier, sa hun i et intervju med Fox News, ifølge Daily Mail.

Foreløpig har ingen av de største mediene i Norge ønsket å skrive om Washington Posts korreksjon av de uriktige påstandene de fremmet i sin artikkel om Donald Trump.

