I Aftenposten beskriver kommentator Therese Sollien det hun kaller «Arbeiderpartiets radikale venstresving» i skolepolitikken.

Hun viser til at partiet vil ha gratis skolemat, gratis heldagsskole, redusere antall prøver, ikke ønsker kompetansekrav for lærere for fagene de underviser i og er mot krav om fire i karakter i matematikk og norsk for å komme inn på lærerutdannelsen.

– Veien mot SV-skolen har vært staket ut siden Trond Giske forlot skolepolitikken, slår Sollien fast og fortsetter med å påpeke at «gratis heldagsskole blir det jo ikke. Åtte milliarder kroner skal det koste hvert år.»

– Men det er det verdt når alle skal med. Glem at det spiser opp budsjettet for å tilby mer målrettede tiltak for de elevene som sliter, skriver Sollien med en ironisk undertone.

