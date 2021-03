annonse

Psykologen blir påminnet sitt eget ungdomsopprør.

I Morgenbladet viser psykolog og forfatter Sissel Gran til MPG-vinner Andreas Haukeland, bedre kjent som «Tix» sin låt «Jævlig» fra 2015.

Disse verselinjene har etter MPG-seieren fått sterk kritikk.

Bom! Der går taket ned

Dette går til helvete

Alle oppå bordene

Luremus og horene

Bom! Der går taket ned

Alle tømmer glassene

Er’u med? (er du med?)

Vi skal være jævlige

Tix har selv i etterkant beklaget drøye russelåter.

Sissel Gran skriver at hun ikke lar seg fenge av tekstene, men husker tilbake til Rolling Stones og hennes eget ungdomsopprør.

– Ungdom driver med noe annet enn foreldregenerasjonen, de skal det, og det er ikke meningen at vi gamle skal like det, så vi bør vokte oss vel for å forakte det de elsker. «Luremus» og «horene»? Er dette lyden av vår tids opprør?

Hun minner om at «felles for mange av oss er vel uansett at forbindelsen mellom vårt dagslysselv og nattmennesket i oss ikke er overveldende sterk, og når det urmenneskelige behovet for identifisering og fellesskap trigges i oss i en gitt situasjon, kan veien til selvoverraskelse og overskridelse være kort.»

– Mange har sannsynligvis gått lenger enn de kunne forestille seg når stemningen stiger i russebussen eller i stua på festen hos kompisen til en kompis. Veldig gøy der og da, men kanskje ikke dagen derpå.

Psykologen konkluderer slik:

– Den kan godt tolkes som lyden av vår tids opprør. Skjellsordene «luremus» og «hore» renvaskes og er en invitasjon til jenter om å slå seg løs og ha det like vilt og gøy som gutta. Samtidig er oppfordringen skummel, for hva om hun misforstår budskapet og dras for langt ut fordi stemningen tar helt av? For hva hvis hun faktisk oppfører seg «horete», tar budskapet for bokstavelig og havner bakerst i bussen eller på et soverom på festen med en fyr oppå seg, noe hun egentlig ikke ville – eller bare en del av henne ville? Da er det vel bare hennes egen skyld, for hun skjønte ikke greia, hun sendte vel ut feil signaler til ham? Ja, hun sendte kanskje ut feil signal, men den tilfeldige partneren var heller ikke nevneverdig sensitiv. Han spurte sikkert ikke, med alvor: Er dette greit, skal vi gjøre dette her? Hvis han derimot hadde greid å spørre om det og regulert temperaturen sin et øyeblikk (det er vanskelig når vi er in the heat, men ikke helt umulig), så ville hun kanskje ha greid å si: Nei, det blir visst feil, vi stopper.

