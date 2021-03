annonse

– Signaliserer hvor farlig det er at coronakrisen har gitt feil folk for mye makt.

Mange opplever nå redusert tillit til statsminister Erna Solbergs ettter hennes feiring av sin 60-års dag på Geilo. I etterkant har det blitt stilt spørsmål om hun kan ha begått smittevernsbrudd. Politiet etterforsker saken, for å se om det har blitt begått et brudd koronaforskriftene.

På Facebook reagerer Folkeaksjonen Nei til mer Bompengers bystyrerepresentant og gruppeleder i Oslo, Bjørn Revil. Han er opprørt over at Erna Solberg tvang folk i hotellkarantene etter utenlandsturer fordi hun ikke «vil at folk skal reise på ferie», mens hun selv leide det han kaller «luksuskåk» på Geilo «for å feire seg selv med en masse gjester».

– Veldig bra at Erna står frem og gir maktarrogansen og nedlatenheten et ansikt og samtidig signaliserer hvor farlig det er at coronakrisen har gitt feil folk for mye makt. Når statsministeren i tillegg åpenbart har gjort en temmelig dårlig jobb med å skaffe landet vaksinedoser er på en måte fiaskoen komplett, skriver Revil, som mener mange i eliten ikke tar corona-reglene på alvor.

Ikke bedre



Han minner imidlertid om at det ikke nødvendigvis er slik at venstresiden er noe bedre:

– Folka på venstresiden er ikke det minste bedre, slår Revil fast.

– De gir rett og slett blaffen. jeg kjenner folk som lojalt lar være å krysse kommunegrenser og følger alle mulige regler og anbefalinger. Så drar statsministeren på heisatur til Geilo samtidig som hun nærmest slenger ut på en pressekonferanse at alle som drar på “unødige fritidsreiser” må sitte i hotellkarantene etterpå.

Han får støtte i eget kommentafelt.

– De harde innstrammingene som kveler Oslo og Viken må vel henge på siste verset nå som toppledere i både AP og Høyre demonstrerer at de egentlig ikke helt tror på alvoret i dette, skriver en mann.

–Dette vil vel få konsekvenser for valget, da folket ser hvor mye de kan stole på makteliten. Kong Salomo og Jørgen Hattemaker.

