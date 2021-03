annonse

annonse

Statsminister samlet 14 personer til sushimiddag i en leid leilighet på Geilo.

– Bestemmelsen som ble til våren 2020, omfatter ikke steder slik som leide hytter og leiligheter. Likheten med private boliger, behovet for å respektere privatlivets fred og forhistorien til forskriften tilsier at forskriften ikke gjelder sammenkomster på hotellrom og i korttidsleide leiligheter., sier seniorrådgiver Trude Bakke i Helse- og omsorgsdepartementets til NTB.

Saken er under politietterforskning, og de jobber med å finne ut om det har skjedd brudd på koronaforskriftene.

annonse

– Jeg tenker at vi alle, både restauranten og vi, vil få en vurdering av om dette blir definert som et arrangement, når tre familier er ute og spiser, men er mer enn ti. Det er det opp til politiet og juristene å vurdere, og i så fall så må vi betale boten. Det er ikke en unnskyldning for at vi gjorde den feilen. Jeg burde ha visst bedre, har Solberg uttalt til NTB.

Solberg sier at sushimiddagen ikke var planlagt.

– Det var en litt sånn tilfeldig ting som skjedde, og der burde jeg ha gjort noe annet, sier Erna Solberg.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474