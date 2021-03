annonse

– Statsministeren har vært full av floskler. Hun er på tv hver dag og sier «bla, bla, bla», veldig lite konkret

Mange opplever nå redusert tillit til statsminister Erna Solbergs ettter hennes feiring av sin 60-års dag på Geilo. I etterkant har det blitt stilt spørsmål om hun kan ha begått smittevernsbrudd. Politiet etterforsker saken, for å se om det har blitt begått et brudd koronaforskriftene.

I Klassekampen viser tidligere stortingsrepresentant Torhild Skar (SV) til at Erna Solberg sier én ting og gjør noe annet. Mens statsministeren snakker om at «drømmer ble satt på vent» og Bent Høie sa at «det er ikke rart vi savner å klemme», bodde Skard alene og befant seg i risikogruppen for covid-19.

– Statsministeren har vært full av floskler. Hun er på tv hver dag og sier «bla, bla, bla», veldig lite konkret. Og i praksis oppstår vansker som hun ikke forteller om. Jeg er veldig lite fornøyd med måten statsrådene håndterer rollene sine på og det bildet de har og gir av virkeligheten. Det har vært et generelt problem med forholdet mellom ord og handling.

Hun forteller om ensomhet under pandemien og at hun har sittet alene og grått.

– Ville noen merka at jeg døde, liksom? har hun spurt seg.

– Jeg bor aleine. Jeg har opplevd at mine slektninger er reddere for å smitte meg enn jeg er for at de skal smitte meg, sier hun.

