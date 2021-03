annonse

Dette er tredje del av en artikkelserie i fire deler om Kinas fremvekst sett med indiske øyne, etter at Kinas sterke mann, Xi Jinping, kom til makten i 2012.

Presentert i form av et intervju med en av Indias fremste Kina-eksperter, Dr. Jagannath Panda, ønsker Resett å kaste lys på hvordan New Delhis politiske elite ser på Beijings fremvekst, og hvordan India vil posisjonere seg i møtet med stadig økende kinesisk makt i internasjonale relasjoner.

Panda er tilknyttet anerkjente tenketanken The Manohar Parrikar Institute for Defence Studies and Analyses (MP-IDSA) i New Delhi, hvor han er forsker og koordinator for «Øst-Asia-senteret». MP-IDSA er finansiert av det indiske forsvarsdepartementet og blir omtalt som «Indias fremste tenketank for avansert forskning i internasjonale relasjoner, spesielt forsvar, strategi og sikkerhet».

Denne delen av artikkelserien tar for seg den pågående stormaktskonkurransen mellom Kina og USA fra et indisk perspektiv. Dette er et veldig relevant tema ettersom forholdet mellom trianglet Kina-India-USA – verdens mest folkerike og mektige stater – vil har stor betydning for hvordan verdenspolitikken utvikler seg inn i det 21. århundret.

Washington ønsker utvilsomt et mye tettere politisk og militært bilateralt forhold til India for å håndtere Kina fremvekst, men hva ønsker New Delhi?

Intervjuet: Stormaktskonkurransen mellom Kina og USA fra et indisk perspektiv

– Den kinesiske toppgeneralen Xu Qilian – nestkommanderende i Folkets frigjøringsarmé (PLA) etter Xi Jinping – snakker nå åpent om krig med USA, og ber om mer penger til militær opprustning. I din mening hvordan er den militære balansen mellom Kina og USA og amerikanernes nærmeste allierte i Øst-Asia? Vil Kina overgå USA-koalisjonen når det gjelder militærmakt? Hvis ja, når?

– Dette er veldig kompliserte temaer, men en sak er helt opplagt. Kina lukker raskt igjen det militære gapet til USA. Ikke bare innen militært hardware, men også innen kritiske teknologier – inkludert kunstig intelligens og andre banebrytende militære teknologier. Økonomisk har Kina allerede tatt igjen USA.

– Kinas militære fokus er rettet mot å sementere sin posisjon som en dominerende regional makt i Indo-Stillehavsregionen. Xi ønsker å gjøre Kina til en supermakt ved å styrke kapasiteten til den kinesiske marinen (PLAN) – allerede den største i verden når det gjelder antall skip – til en stor maritim styrke som dominerer farvannene i Indo-Stillehavsregionen. På samme måte ønsker han å gjøre PLA til en landstyrke som dominerer det eurasiske landskapet.

– Jeg tror at dette faktum har vært en viktig faktor for Washington. For USA utgjør fremveksten av Kina en stor utfordring for landets viktigste geopolitiske interesser. Måten Beijing har vokst frem som en revisjonistisk makt som prøver å endre på status quo på tvers av flere land- og havdomener har vært en bekymringsfull faktor, og utvilsomt den mest prekære geopolitiske utfordringen for USA.

– Hvordan kommer India til å forholde seg til denne rivaliseringen?

– Rivaliseringen mellom USA og Kina kommer til å fortsette uavhengig av hvem som har makten i USA. Innenfor det internasjonale geopolitiske systemet vil mange land derfor bli fanget i et utenrikspolitisk dilemma med tanke på hvordan de skal forholde seg til partene – inkludert India. Hvordan India posisjonerer seg i den voksende rivaliseringen mellom Kina og USA vil overvåkes nøye, ikke bare av Beijing og Washington, men også av andre land i regionen og verden.

– Rivalisering mellom USA og Kina er av stor betydning for verdens fremtid, spesielt med tanke på de kritiske politiske spørsmålene hvor stormaktene har diametrale motstridende kjerneinteresser. Den ene er Taiwan-saken, hvor det har skjedd en subtil endring i hvordan Biden-administrasjonen ser på utfordringen. Mens Trump var mer haukete og så mer på Taiwan-spørsmålet gjennom det militære prismet, ønsker Biden å opprettholde en viss militær distanse til øya. Han ønsker i stedet at Taiwan skal fungere som en amerikansk base for den større Indo-Stillehavsregionen. Samtidig vil Biden være veldig forsiktig med å unngå å krysse de røde linjene til Beijing med tanke på øyas politiske status.

– Når det gjelder Sør-Kinahavet, vil Biden være like forsiktig. Administrasjonen hans vil først og fremst fokusere på å gi i landene i Sørøst-Asia diplomatisk støtte i møtet med Kinas territoriale krav. Når det gjelder de territoriale tvistene mellom Japan og Kina med tanke på Senkaku-øyene, har Biden-administrasjonen eksplisitt erklært at USA er forpliktet til å forsvare øyene.

– Samlet sett vil vi se at Biden-administrasjonen vil benytte en mer nyansert politisk tilnærming overfor Kina enn Trump-administrasjonen. Det vil si et mer inkluderende multilateralt utenrikspolitisk rammeverk, snarere enn Trumps «gå inn alene»-tilnærming. India vil ønske slike initiativer velkommen, og håper å se mer engasjement samt mer regionalt samarbeid mellom Washington og New Delhi i denne forbindelsen.

– Det politiske forholdet mellom India og USA kommer derfor til å bli mye nærere i tiden fremover. Men New Delhi vil fremdeles være forsiktig med å ikke signere en allianseorientert avtale som vil bli oppfattet som rettet direkte mot Beijing. India vil være veldig oppmerksom på å ikke fremmedgjøre Kina til den grad hvor det ikke blir mulig å samarbeide med Beijing i andre områder. India vil derfor ikke inngå noen direkte allianseforpliktelse med Washington med tanke på den pågående rivaliseringen mellom USA og Kina.

