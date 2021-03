Artikkelen fortsetter.

Suksess i regjering

Hun hevdet i talen at Fremskrittspartiet i regjering beviste at FrP er «Norges samferdselsparti», gjennom å bygge vei og bane i et tempo man ikke har sett tidligere, redusere vedlikeholdsetterslepet og bompengebelastningen.

– I tillegg etablerte vi Nye Veier AS. De har bygget veier raskere, billigere og bedre, og er en dundrende suksess. Nå foreslår regjeringen å legge inn 11 nye prosjekter i Nye Veiers portefølje. Men med bevilgningene selskapet får, er det rimelig sannsynlig at flere prosjekter må skyves ut i tid. Nye veier har levert fantastiske resultater, men det er grenser for trolldom og magi, sa hun, og la til:

– Gjennom vår alternative NTP skal vi vise at det går å fortsette nytenkingen og bygge ut mer nødvendig infrastruktur til en langt lavere pris for både bilistene og skattebetalerne enn det de andre partiene evner å få til.

Lørdagens møte er Siv Jensens siste ordinære landsstyremøte som partileder.

– Det har vært en stor ære gjennom alle disse årene. Tusen takk for godt samarbeid, avsluttet hun.