Det ser ut til å ha blitt sterke reaksjoner på mitt avisinnlegg, som er publisert flere steder – også hos Resett – der jeg ironiserer med Rusreformen.

Det hevdes at jeg bruker «problematisk språk» og kaller narkomane for «døende hester».

Det at jeg ser på tunge narkomane som langsomt døende er jo noe jeg har hørt en narkoman selv beskrive det som: «Når du er tungt på kjøret så lever du ikke lenger, du bare dør langsomt.» Og som mitt leserinnlegg beskriver, disse må få hjelp, ikke bli lagt i jern.

Setningen, som blir trukket ut av sin sammenheng er: «Enkelte har kommet så langt i misbruk at det er ingen vits i å sparke hesten mer, den er uansett langsomt døende.» Vel det er et ordspill på det å «sparke en død hest» altså det er ikke noe å oppnå ved å straffe tungt narkomane.

Når noen får dette til å bli at jeg dehumaniserer narkomane, så er dette en gigantisk avsporing av leserinnlegget. Og – vil jeg anta – vranglesing av teksten med vilje. Fordi i «det problematiske» leserinnlegget harselerer jeg nådeløst med premissene som blir lagt til grunn for at dop nå skal bli lettere tilgjengelig. Og poengterer at dette bryter med alle prinsipper som er etablert i norsk ruspolitikk så langt.

Jeg har dyp sympati med narkomane og alkoholikere, også deres familier som bærer den byrden sammen med dem. Det er nettopp derfor jeg ikke ønsker at det skal bli lettere å bli hverken alkoholiker eller narkoman. Og å legge til rette for misbruk er, etter min mening, det siste vi bør gjøre.

Håper dette var klart.

Så er jeg lei meg hvis noen tolker det dit at jeg synes narkomane er mindre verdt.

Hvis noen derimot blir fornærmet av at jeg skyter i stykker deres argumentasjon for Rusreformen, (som jeg egentlig mistenker er årsaken til oppstandelsen) så lever jeg godt med det.

