Den danske tabloidavisen Ekstra Bladet stenger kommentarfeltene på sine debattsider på grunn av for mange anonyme og hatefulle kommentarer.

Følgende sto å lese på dansk i avisen idag:

«Søndag morgen har visse, garvede nationen!-brugere formentlig fået kaffen galt i halsen ved opdagelsen af, at nationen!-kommentarsporet på ekstrabladet.dk er pist væk.

Og der er ikke tale om en teknisk fejl.

Ekstra Bladets konstituerede ansvarshavende chefredaktør, Pernille Holbøll, har sammen med chefredaktør Kristoffer Eriksen besluttet at lukke ned for nationen!-kommentarsporene på ekstrabladet.dk. Det sker for at komme de mange anonyme og hadefulde kommentarer til livs,» skriver de.

– Kommentarfeltene har utviklet seg uhensiktsmessig, og jeg mener det er uansvarlig av oss å ikke ta konsekvensen av det, sier ansvarlig redaktør Pernille Holbøll selv til avisen.

– Det handler både om sexisme, racisme, chikane og meget andet, og det har udviklet sig til fuldstændigt vanvittige og uberettigede kommentarer uden nogen som helst substans eller relevans. Det er totalt uacceptabelt, skriver de.

Ekstra Bladet vil ifølge Holbøll undersøke om de kan få andre debattformer. Hun understreker også at selve debattseksjonen, som har navnet nationen!, fortsatt vil være som før, bare uten kommentarfelt, melder NTB.

Også de fleste norske aviser har stengt kommentarfeltet eller innført strenge restriksjoner.

