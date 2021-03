annonse

EU-kommisjonens forslag om en ny pakt innen migrasjon og asyl.

EU-kommisjonen ønsker et nytt system der asylsøkere blir delt mellom de 27 medlemslandene og ikke blir de fire landenes ansvar alene.

Hellas, Italia, Malta og Spania har allerede gitt EU-kommisjonen beskjed om at forslaget ikke går langt nok i å dele byrden som migranter som ankommer de søreuropeiske landene, utsettes for, skriver NTB.

EU-kommisjonen er også klar over at noen medlemsland, spesielt øst i unionen, motsetter seg en ny pakt som går så langt og har derfor foreslått at disse landene i stedet bidrar økonomisk for å hjelpe andre EU-land til å ta imot asylsøkere.

