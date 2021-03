annonse

Zoom-samtale mellom jusprofessorer ble lekket på sosiale medier og gikk viralt. Nå står to av dem uten jobb.

Forrige uke fikk en kvinnelig jusprofessor ved Georgetown i USA sparken etter å ha snakket om svarte studenter med sine kolleger via Zoom.

Kvinnen var oppgitt over at det alltid var de svarte studentene som var dårligst i klassen.

– Og vet du hva, jeg hater å si dette, men jeg ender opp med denne angsten hvert semester at mange av de svakeste er svarte. Det skjer nesten hvert semester. Du får noen veldig gode, men det er også vanligvis noen som bare er helt i bunnen. Det gjør meg gal, sa jusprofessor Sandra Sellers.

