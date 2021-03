annonse

Målet er autonome hypersoniske missiler som kommuniserer med hverandre for å kunne overvelde ethvert moderne rakettforsvar.

Forbes melder at kinesiske forskere jobber med å knytte hypersoniske våpen sammen i et smartnettverk av missilsvermer for koordinerte angrep. Slike svermer vil være langt farligere enn de individuelle missilene som utgjør dem, og multiplisere dødeligheten til høyhastighetsvåpnene.

Hypersoniske missiler – cruisemissiler som beveger seg i atmosfæren i mer enn fem ganger lydens hastighet (over 4000 km / t) – står i sentrum av en ny bølge av militær innovasjon. Selv om de kan være tregere enn ballistiske missiler, betyr deres relativt lave flyhøyde at de er langt mer utfordrende å fange opp på radarsystemer, slik at potensielle fiender får en mye kortere advarselstid før missilene treffer sine utvalgte mål.

Missilene i svermen vil ha sensorer og kommunikasjonsapparater. De vi kunne levere atomstridshoder, eller koordinere ødeleggende overraskelsesangrep mot hangarskip eller flybaser. Det er derfor ikke unaturlig at Kina utvikler dem for å motvirke USAs militære overlegenhet i andre domener. Pentagon, på sin side, bruker mye ressurser på å utvikle et effektivt forsvar mot slike missiler.

Studie

Informasjonen er hentet fra en ny studie fra Beijing Institute of Technology med tittelen «Network for hypersonic UCAV swarms» (Nettverk for hypersoniske UCAV-svermer), som undersøker hvordan man kan multiplisere dødeligheten til hypersoniske våpen ved å få dem til å kommunisere med hverandre. UCAV er en forkortelse for Unmanned Combat Air Vehicle (Ubemannede kampluftfartøy), et begrep som vanligvis anvendes for væpnede droner, men brukes i dette tilfellet fordi det er snakk om mer enn konvensjonelle missiler.

Fordelene opplyses å være en delt situasjonsbevissthet mellom missilene; som for eksempel å varsle andre missiler i svermen om hvor fiendtlige forsvarssystemer er plassert; å treffe mål samtidig fra forskjellige retninger med flere missiler; og å samarbeide om å finne unnvikende eller bevegelige militære mål. En sverm kan bestå av flere dønninger, hvor hver enkel bølge gir råd til den neste om hvilke mål som allerede er ødelagt eller hvor det eventuelt eksisterer hull i et missilforsvar.

Autonomi

Til slutt er målet at missilsvermen kan ta sine egne beslutninger om hvor de skal dra og hvordan de skal angripe fienden mest mulig effektivt.

«Den hypersoniske UCAV-svermen gir givende og etterlengtet taktisk nytte,» bemerker rapporten, som fortsetter: «Den kan utføre oppdrag som metningsangrep, situasjonsdeling, kooperativ veiplanlegging, kooperativ søking og til slutt kooperativ autonomi.»

Kooperativ autonomi betyr at svermen kontroller seg selv, snarere enn å bli ledet av et menneske, noe som kan bli stadig viktigere, gitt det raske tempoet som beslutninger må tas i, når missilene går fem ganger lydens hastighet.

