annonse

annonse

Søndag ettermiddag publiserte VG en artikkel med tittel: «Delte Resett-kronikk som kaller rusavhengige for døende hester: − Motbydelig»

Men det VG ikke hadde fått med seg var at Nettavisen og Nordnorsk debatt hadde publisert nøyaktig samme meningsinnlegg fra samme forfatter fire dager før Resett publiserte den.

Lørdag 19. mars publiserte Resett kronikken Pandoras rusreform. 15, mars 2021 (fire dager tidligere) ble den samme kronikken med nøyaktig samme ordlyd publisert på plattformen Nordnorsk debatt, som drives og redaksjonelt styres av avisa Nordlys.

annonse

Og dagen etter, 16, mars, blir den samme teksten også publisert av Nettavisen på plattformen Norsk debatt under tittelen «Vil taperne som kjøper sex bli møtt med samme rausheten som rusmisbrukerne?»

Men VG lager sak om den «motbydelige» teksten som er publisert av Resett, uten å nevne (eller vite?) at kronikken tidligere var publisert av Nordlys og Nettavisen.

– Noe av det styggeste jeg har sett

annonse

VGs artikkel tar utgangspunkt i at Leder i Norsk Narkotikapolitiforening, politioverbetjent Jan-Erik Bresil hadde delt kronikken Pandoras rusrefom fra Resett lørdag morgen (dvs hhv fire og tre dager etter at Nordlys og Nettavisen publiserte den).

– Det var noe av det styggeste jeg har lest, sier Bård Dyrdal, politioverbetjent i Oslo og leder i organisasjonen LEAP Scandinavia, til VG. LEAP jobber for en ruspolitikk som ikke straffer, men hjelper brukere.

Vg skriver videre at Dyrdal «ble sint da han oppdaget at kollega og politioverbetjent Jan-Erik Bresil lørdag morgen hadde delt en kronikk fra det kontroversielle nettstedet Resett. I kronikken omtales rusavhengige blant annet som døende hester.»

VG kan opplyse at Bresil er leder i Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) og styremedlem i Actis, rusfeltets samarbeidsorgan. NNPF har omtrent 3600 medlemmer fra både Politi, Tollvesen, Påtalemyndighetene, Kriminalomsorgen og Forsvaret.

Bresil delte selve kronikken og et utdrag fra den på sin egen konto og foreningens konto, før han slettet det igjen kort tid etterpå.

Det fikk mange til å reagere, skriver VG.

annonse

– Jeg er dypt skuffet over at det er mulig. Det er helt uforståelig som leder av Norsk Narkotikapolitiforening, sier Dyrdal.

Nå legger han seg flat.

– Jeg fikk dessverre ikke med meg at kronikken lå hos Resett og delte altfor fort uten å lese ferdig innholdet slik jeg vanligvis gjør. Det beklager jeg, skriver politioverbetjenten og lederen i en e-post til VG.

Han forteller til VG at han slettet og beklaget den da han ble oppmerksom på hvor den var publisert.

– Da jeg etter noen minutter leste den ferdig så jeg at den kom fra Resett og at innholdet i kronikken ikke var noe jeg kan stå inne for å dele, skriver Bresil.

– Du sier også at du ikke hadde lest den godt nok, men samtidig siterte du deler av teksten. Hvordan skal vi tro på at du ikke har lest det da? spør VG

– Jeg kopierte en del av teksten før jeg leste kronikken ferdig. Jeg ønsker ikke å formidle slike holdninger. Her gikk det for fort, det beklager jeg, svarer han.

Tror ikke på Bresils forklaring

Kenneth Arctander Johansen, daglig leder i brukerorganisasjonen RIO, er en av dem som gikk hardt ut mot politioverbetjent Bresil etter han oppdaget innlegget.

– Dette er motbydelig dehumanisering, sier han til VG, og viser særlig til sammenligningen av rusavhengige med døende hester.

– Det er problematisk at lederen for Norsk Narkotikapolitiforening deler en så stigmatiserende artikkel fra en høyreradikal nettside, og det er alvorlig når han som kjemper for straff bruker maktposisjonen sin til å stigmatisere rusmiddelbrukere.

VG tar kontakt med Resett

I VG artikkel er det ikke oppgitt at kronikken som politioverbetjen Bård Dyrdal sier er «noe av det styggeste» han har lest allerede var publisert av Amedia-eide Nordlys og Nettavisen før den var publisert av Resett.

annonse

– Trolig har de ikke engang fått det med seg, sier redaktør Helge Lurås til Resett.

Han forteller at VG-journalisten kontaktet ham søndag og lurte på om Resett hadde tilsvar til anklagene.

– Jeg leste da igjennom kronikken på nytt for å se om det var noe i kritikken. I den forbindelse googlet jeg også forfatteren, og da fant jeg ut at kronikken var publisert av Nordlys og Nettavisen noen dagen før Resett gjorde det. Og akkurat den samme passasjen hvor det står om den «døende hesten» sto også i deres versjoner.

Lurås sier han bevisst valgte å ikke gjøre VG oppmerksom på dette.

– Dette er et eklatant eksempel på doble standarder og hykleri. Vi har hele tiden ment at Resett stigmatises og demoniseres av de andre mediene, og her var det en ypperlig måte å få det dokumentert på hvis VG gikk videre og lagde en sak på hvor ille det som står i Resett er, mens det samme var publisert i typiske MSM-publikasjoner uteb at noen hadde reagert.

Lurås sier han strengt tatt trodde at VG kom til å finne ut av det selv og dermed ville droppe saken.

– At de ikke engang googlet kronikkforfatteren, er ganske utrolig, sier Lurås og mener at hadde VG gjort det, ville de funnet ut at den samme teksten allerede var publisert av Nordlys og Nettavisen.

– Det er greit å statuere et eksempel både overfor VG og de som later som de er opprørt over denne teksten og at en politimann deler noe fra Resett, sier Lurås. Han forteller også at VG nektet å legge inn lenke til kronikken i Resett som de omtalte.

Journalisten skriver til Lurås i en epost at «sjefene mine har tatt en vurdering om å ta bort lenken».

– Dette viser bare hvor lavt de har sunket i norske medier. Her dummer VG seg ut med denne omtalen av kronikken og så har de ikke en gang med en lenke til den saken de omtaler, sier Lurås.

Han legger til at hadde de gitt leserne sine en mulighet til å lese kronikken ved å lenke til den i Resett ville nok også noen av dem googlet seg frem til at den allerede var publisert av andre.

– En viss skadfryd må det være lov å tillate seg over VG nå, humrer Lurås som også mener setningen om den døende hesten sto i et avsnitt som gikk ut på at tunge rusmisbrukere måtte få hjelp.

– Det var ikke ment dehumaniserende fra kronikkforfatterens side slik jeg vurderte teksten opprinnelig, og heller ikke slik jeg leser den nå, sier Lurås som mener noen har «vranglest med vilje» og at VG har gitt dem plattform til det.

Les også: Aldri min mening å dehumanisere

Og hvis nå Nordlys og Nettavisen i ettertid skulle prøve å fraskrive seg ansvar, finnes teksten med den døende hesten i form av skjermbilde her.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474