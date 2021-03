annonse

Partilovnemnda har avvist klagen fra Senterpartiet.

Flertallet i Partilovemnda mener klagen klart ikke kan føre fram, skriver Aftenposten. Et mindretall bestående av Senterparti-politikeren Anne Tingelstad Wøien mener Sentrum må pålegges å endre navn.

Sps generalsekretær, Knut M. Olsen skrev i klagen at «Senter og Sentrum er to ulike varianter av samme ord og betydning. På engelsk er ordet det samme.»

Han trekker også frem at Sp har hatt en medlemsavis i 42 år som heter «Sentrum».

«Når partiet Sentrum også bruker «partiet» som prefiks, blir likheten mellom Partiet Sentrum og Senterpartiet enda større», skriver Olsen.

– Sp har gått på nederlag i to instanser. Jeg håper Sp nå bruker kreftene på dialog om politikk og samarbeid med partiet Sentrum i stedet for konflikt, sier Sentrum-leder Geir Lippestad til Aftenposten

Lippestad sier klagene viser at Sps ledelse er redd for at Sentrum skal ta posisjonen som det eneste virkelige sentrumspartiet som er blokkuavhengig.

– For oss er det en stor inspirasjon at et av Norges største partier ser at vi tar en ledig plass i norsk politikk. Jeg tror velgerne ønsker et alternativ til de etablerte partiene.

På en meningsmåling nylig fikk Sentrum en opplsutning på 0,4 prosent.

