annonse

annonse

Det sier Norges mest kjente investor, mangemilliardæren Øystein Stray Spetalen (58) i et videointervju i forbindelse med konferansen DNB Invest.

– Psykologien i aksjemarkedet er veldig ofte sånn at frykten for å gå glipp av en gevinst er mye større enn frykten for å gå på et stort tap. Grådighet kjenner ingen intelligens, sier den erfarne investoren.

Bitcoin har omtrent tidoblet seg i verdi det siste året, trolig med litt drahjelp fra Elon Musk sitt Tesla som i februar sa det hadde investert 1,5 milliarder dollar i kryptovalutaen, skriver DN.

annonse

Spetalen gir imidlertid kryptovalutaen liten troverdighet.

– Det eneste jeg har laget en analyse av er at bitcoin i dag konsumerer like mye energi som hele Norges energiforbruk. Det er ekstremt miljøfiendtlig. Hvis man virkelig mente noe om bitcoin burde myndighetene og EU forby dette med en gang. Da kutter man CO 2 -utslippet betraktelig, sier han, og betegner det som en tullevaluta.

– Det er bare tull og tøys. Vi klarer oss fint med de betalingssystemene som er i dag, sier Spetalen.

annonse

Nylig ble det kjent at Kjell Inge Røkke har kjøpt bitcoin gjennom et av børsnoterte Akers datterselskaper. Røkke skrev dette:

«Bitcoin kan fortsatt gå til null. Men den kan også bli kjernen i en ny pengepolitisk arkitektur. I så fall kan én bitcoin bli verdt millioner av dollar.»

Les også: Er det for sent å kaste seg på bitcoin-toget? (+)

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474