Mange reagerer kraftig på statens manglende vilje til å hjelpe en liten gutt, mens pengene sitter løst når det kommer til kunst og bistand.

Lille Ulrik (4) fra Sunnmøre lider av en mutert versjon av øyesykdommen Regnitis Pigmentosa (RP). Syv andre personer i Norge lider av samme sykdom.

RP rammer netthinnen og gjør at synsfeltet gradvis blir mørkere og mer innsnevret. Totalt 1 500 personer har diagnosen RP i Norge, mens kun syv har den svært sjeldne og muterte varianten av sykdommen. Ulrik er en av disse. Synet hans kan trolig reddes med behandlingen Luxturna på begge øynene. Men det har staten, ved beslutningsforumet Nye metoder, sagt nei til, med begrunnelse i den høye kostnaden og det de mener er tvil om langtidseffekten av behandlingen.

TV 2 rapporterer at Bent Høie har slått fast at han ikke kan overprøve denne beslutningen.

– Hvorfor vil heller staten at vi skal ha åtte flere blinde i Norge når vi ikke trenger det? Det kan skje at alle operasjoner ikke er vellykket, men sånn er det med alle operasjoner. Det er ikke alle som er vellykket, sier Ulriks mamma Isabell til kanalen.

Må skrape sammen åtte millioner

Hun har mentalt begynt å forberede seg på at familien må skrape sammen hele åtte millioner kroner for å få råd til behandlingen. Prislappen er nemlig fire millioner kroner per øye.

– Jeg synes det er helt forferdelig. Skal vi selge alt vi har av hus og hytte, og sitte på bar bakke fordi vi skal kanskje når opp til den summen når Ulrik må ha behandlingen? spør den bekymrede moren.

Krasse reaksjoner

Frp-nestleder Sylvi Listhaug mener det er «smålig og pinlig» om Norge ikke kan dekke behandlingen. I sosiale medier er det mange andre som også reagerer sterkt på saken.

Saken er delt i Facebook-gruppen Vårt Lille Land, der mange er sterkt provosert av at Ulriks familie må skrape sammen åtte millioner kroner på egen hånd, mens staten bruker millioner på sær kunst, bistand til Kina og IS-kvinnen.

– Hvis staten kan tenke litt lenger og gi han og de andre som har samme sykdom operasjon, så er det bare vinn-vinn for dem og staten. Da kan de få seg en jobb og leve et normalt liv, og betale sin skatt, skriver en person.

– Skattepengene sender jo staten til korrupte regimer, skriver en annen.

Staten har over tolv år, via Kulturrådet, betalt ut 37 millioner kroner til kunstneren Vegard Vinge, som har gjort seg kjent for såkalt kunst som involverer avføring og kroppsvæsker. Videre omtalte Resett nylig at staten ifølge et foreløpig estimat vil ha betalt ut cirka 61 millioner bistandskroner til Kina bare i 2020. Bistanden til Kina var på sitt høyeste under de rødgrønne i 2012, da den lå på 141,4 millioner kroner.

