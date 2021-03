annonse

Politiet har pågrepet og siktet to tenåringer som er mistenkt for å ha kastet en brennende gjenstand mot Stovner politistasjon lørdag kveld.

Det opplyser Oslo politidistrikt i en pressemelding ifølge NTB.

Oslo-politiet meldte om angrepet etter klokken 22.30 lørdag og beskrev gjenstanden som ble kastet som en molotovcocktail. Altså en flaske med brennbart stoff, som oftest bensin.

To tenåringer er siktet, etter at totalt fire først ble innbragt. De to tenåringene er siktet for vold, trusler, skadeverk eller rettsstridig atferd mot offentlig tjenesteperson, skriver NTB.

Politiet opplyser ikke om bakgrunnen til de siktede, men Stovner bydel er et av områdene i Oslo med høyest andel innvandrere.

