Svart røyk veltet opp natt til mandag da det brant i en bil utenfor bilbutikken Autoxo Sport på Billingsatdsletta.

Politiet meldte om bilbrannen like etter klokken 01.30, skriver Budstikka.

– Vi fikk melding fra en forbipasserende på E18 som så røyken, forteller operasjonsleder i politiet, Sven Christian Lie.

– Det var full fyr i bilen utenfor en bilbutikk. Vi var bekymret for at brannen skulle spre seg til andre biler eller en bygning like ved, men brannvesenet var raskt på stedet og fikk slukket brannen, sier Lie, og legger til at de ikke kjenner årsaken til bilbrannen.

På spørsmål om han tror brannen var påsatt, svarer Lie følgende:

– Det er alltid rart at en bil selvantenner, så det må undersøkes. Men jeg kan ikke si her og nå at den er påsatt.

Bilen ble totalskadet etter brannen, og politiet har tauet den inn for videre kriminaltekniske undersøkelser.

Daglig leder i Autoxo Sport, Thomas Kleven, vil ikke si hvilken type bil det var som brant.

– Jeg kan ikke kommentere noe rundt det foreløpig, jeg har akkurat fått høre om det. Men det er svært uvanlig at en bil tar fyr av seg selv, sier han.

Bilen det gjelder skal ha vært på service og ventet på å bli hentet av kunden.

Autoxo Sport selger biler i høyeste prisklasse, blant annet Ferrari og Maserati.

