annonse

annonse

FNs sikkerhetsråd skal sørge for opprettholdelse av internasjonal fred og sikkerhet. Etter iherdig lobbyvirksomhet ble Norge i år valgt inn i rådet. I sin tale til Sikkerhetsrådet forteller Norges statsminister, Erna Solberg, hvordan internasjonal fred og sikkerhet opprettholdes.

Erna har lagt merke til at 2020 var et varmt år med hetebølger, skogbranner og oversvømmelser som berørte mange mennesker. Det hun kaller klimasjokk skal være en hovedårsak til at matsikkerheten til millioner av mennesker er truet. Klimaendringene skal også øke konkurransen om knappe ressurser og dermed heve konfliktnivået. I tillegg vil klimaendringene lede til store folkeforflytninger. Dette må ifølge vår statsminister få Sikkerhetsrådet til å tenke nytt. Da må rådet først få bedre informasjon, og Erna har derfor engasjert Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI). Hun anbefaler også at det utnevnes en spesialrådgiver for klimasikkerhet. Klimarisiko må gjennomsyre alt fredsarbeid, og Sikkerhetsrådet må engasjere seg i forebyggende fredsarbeid i enkeltland. Utgangspunktet må ifølge Erna Solberg være implementeringen av Parisavtalen og Agenda 2030.

Det er mulig vår statsminister selv tror på dette, men vårt embetsverk vet bedre. Eksemplene Erna viser til er for lengst tilbakeviste. Professor Tor A. Benjaminsen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) karakteriserer det som tøv at krisen i Sahelbeltet sør for Sahara og rundt Tsjadsjøen har klimatiske årsaker slik Erna antyder.

annonse

Den norske regjeringens påstand om en sammenheng mellom klimaendringer og væpnede konflikter støttes heller ikke av FNs klimapanel. Ifølge den norske forskeren Nils Petter Gleditsch kan disse forestillingene knyttes til en malthusiansk ideologi som fikk et oppsving på 1970-tallet da ressursknapphet var det store skremselet.

I forskningen finnes det også en tredje posisjon som ser ut til å stå sterkt i et av Sikkerhetsrådets vetoland, Kina. Der har man undersøkt en flere tusenårig historie og konkludert med at konfliktnivået er høyere i kalde perioder enn i varme. Dette bekreftes av europeiske forskere som også finner mest krig og elendighet i kalde perioder.

annonse

I den norske regjeringens klimarisikoanalyse er imidlertid faren for en kald periode i kommende tiår utelukket selv om mange forskere hevder at vi nå er i ferd med å gå inn i en kaldere periode. For Norge vil et kaldere klima by på større problemer enn et varmere klima.

Et kaldere klima vil også bety at klimasonene beveger seg mot ekvator slik at områdene sør for Sahara, som Erna viser så stor bekymring for i sin tale til Sikkerhetsrådet, igjen vil bli tørrere. Så vår statsminister kan få rett, men av andre årsaker enn hun innbiller seg.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474