Den vanskelige situasjonen på grensen mellom USA og Mexico fortsetter å være en verkebyll for Biden-administrasjonen.

Axios rapporterer om et lekket dokument, som avslører at minst 823 enslige migrantbarn har tilbrakt over 10 dager i varetekt ved grensen mellom Mexico og USA – en betydelig lengre periode enn de 72 timene et barn lovlig kan bli anholdt ifølge amerikanske lover.

Dokumentet antydet også at fra og med lørdag har 3.314 enslige innvandrerbarn blitt holdt i varetekt i lengre enn 72 timer.

Axios-rapporten viser til en tweet fra den demokratiske senatoren Chris Murphy, etter at han hadde besøkt grensen mellom USA og Mexico. Murphy beskrev hvordan han hadde «forlatt grensebehandlingsanlegget» og var vitne til at hundrevis av barn var pakket inn i «store åpne rom.»

«I et hjørne, kjempet jeg for å holde tårene tilbake mens en 13 år gammel jente hulket ukontrollert og forklarte via en oversetter hvor livredd hun var, etter å ha blitt skilt fra bestemoren og uten foreldrene,» heter det i tweeten.

Senere presiserte han likevel at barna «ikke lenger var atskilt fra foreldrene sine ved grensen.»

Humanitær krise

Biden-administrasjonen har prøvd å håndtere en voksende humanitær og politisk utfordring ved grensen mellom USA og Mexico, som truer med å overskygge hele hans politiske agenda.

USAs 46. president fortalte reportere søndag i Det hvite hus at han vet hva som foregår i grenseanleggene og at han «på et eller annet tidspunkt» kommer til å dra til grensen for å inspisere situasjonen.

– Vi er i ferd med å gjøre mye mer med det nå, inkludert å sørge for at vi gjenoppretter det som eksisterte før. Det vil si at de kan holde seg der de er og fremlegge saken sin fra hjemlandet sitt, sa Biden.

Anleggene til den amerikanske toll- og grensebeskyttelsesetaten har operert langt over kapasitet, etter en voldsom økning i ulovlige grenseoverganger etter at Joe Biden kom til makten. Etaten kunngjorde nylig at den hadde måtte håndtere mer enn 100.000 migranter ved grensen i februar.

– Fra triumf til katastrofe

USA tidligere president, Donald Trump, sa i en uttalelse søndag at Biden hadde omgjort «en nasjonal triumf til en nasjonal katastrofe», med henvisning til hans håndtering av grensekrisen.

– Vi ga Biden-administrasjonen stolt den sikreste grensen i historien. Alt de måtte gjøre var å holde dette knirkefrie systemet på autopilot. I stedet, i løpet av bare noen få uker, har Biden-administrasjonen gjort en nasjonal triumf til en nasjonal katastrofe, heter det.

