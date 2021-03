annonse

Feststemte turister har samlet seg i store folkemengder, vandalisert bedrifter og sloss i gatene.

Ingen bryr seg om smittevernsregler og byen har sett seg nødt til å innføre unntakstilstand og portforbud som nå er forlenget i tre uker, skriver TV 2.

– Det føles ut som en rockekonsert, et eneste stort folkehav over flere kvartal. Hvis du kommer hit for å lage bråk, dra et annet sted, sier ordfører i Miami Beach, Dan Gelber ifølge Associated Press.

Turistene startet å strømme inn til Miami etter at guvernør Ron DeSantis forrige måned omtalte delstaten som en «oase av frihet».

– Jeg tror det er veldig få steder som har vært like åpne som delstaten vår, sier ordføreren.

– Dette er ikke typiske Spring Break-turister. Dette er personer som kommer til byen for å delta i lovløshet og hemningsløs festing, forteller assisterende kommunedirektør Raul Aguila til Reuters.

Verdensberømte Ocean Drive strømmet over av turister på lørdag.

– Du kunne ikke se fortauet og du kunne ikke se gresset, sier Aguila.

Politiet i Miami sliter med å håndheve portforbudet, og har blitt tvunget til å bruke tåregass mot festdeltakerne.

Politimester Richard Clemets forsvarer avgjørelsen.

– Dette kunne ikke vare lengre. Jeg mener det var en riktig avgjørelse, sier Clements til Associated Press.

