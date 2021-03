annonse

annonse

Vi har i flere måneder lest om smitterekorder og en smitte som er ute av kontroll. Trolig har flere hundretusen nordmenn vært i kontakt med korona-viruset.

Men ingen – eller nesten ingen – dør eller blir alvorlig syke av korona. I en slik situasjon fremstår smittevernsregimet vi i dag er underlagt som absurd. Hvorfor kan vi ikke – ikke minst nå som de myndighetene har definert som risikogrupper har blitt vaksinert – slutte med korona-tiltakene og se hva som blir følgene?

Det minste vi burde ha krav på, var at deler av landet – for eksempel et par storbyer – var blitt fritatt fra korona-tiltakene, slik at vi kunne måle følgene av tiltakene, eller fraværet av tiltak, i form av antallet døde og alvorlig syke. En slik sammenlikning nektes vi. I USA, derimot, der delstatene er sterkere enn sentralmyndighetene, har befolkningen gjennom sine lokale folkevalgte kunnet bestemme hvilke korona-tiltak de eventuelt ville ha. I noen delstater har det vært strenge korona-tiltak; i andre ingen. Amerikanere har dermed skaffet seg et sammenlikningsgrunnlag som gjør at de på en rasjonell måte har kunnet ta stilling til om korona er en så stor trussel at det nødvendiggjør en nedstenging av samfunnet og strenge smittevernstiltak.

annonse

Les også: Korona-tiltakene har gjort Norge til et totalitært samfunn

Tilsynelatende har det ikke vært nevneverdige forskjeller i antallet døde og alvorlig syke mellom delstater med strenge smittevernstiltak og delstater uten smittevernstiltak. Dersom det hadde vært massedød i de stort sett republikansk styrte delstatene uten smittevernstiltak mens de demokratisk styrte delstatene med strenge smittevernstiltak hadde unngått mange døde og sykehusinnlagte, regner jeg med at våre Trump- og republikanerhatende massemedier ville ha fortalt om dette. Oppslutningen om korona-tiltak er uansett liten i USA, og delstater som har hatt strenge smittevernstiltak, avvikler nå disse til tross for at president Biden sier at det er galskap.

Tenk om norske regioner og kommuner hadde hatt like stor makt som delstatene i USA. Tenk om en hyttekommune hadde kunnet erklære at den ikke ville ha noen korona-tiltak, og at tilreisende var hjertelig velkommen. Eller tenk om Trondhjem eller Bærum hadde kunnet nekte å innføre korona-tiltak. Hva om resultatet ble det samme som i USA, altså at antallet døde og sykehusinnlagte i kommuner uten nedstenging og smittevernstiltak ikke ble nevneverdig forskjellig fra Oslo der befolkningen i dag lever nærmest under et okkupasjonsregime? Tror noen korona-tiltakene hadde overlevd i mer enn to uker dersom Trondhjem eller Drammen hadde hatt lov til ikke å innføre dem, og dette ikke hadde medført lokal massedød?

annonse

I motsetning til i Norge og andre sentralstyrte stater, har befolkningen i USA mulighet for å kontrollere makthaverne. Det motvirker «tunnelsyn» og muliggjør rasjonelle beslutninger. I USA må de folkevalgte i den enkelte delstat begrunne sin innføring eller ikke-innføring av korona-tiltak overfor velgerne. Og folk kan sammenlikne forholdene i sin delstat med forholdene i nabostaten. Det fremtvinger en avveining av korona-tiltakene i forhold til andre hensyn som økonomi, arbeidsplasser og befolkningens frihet. Og det kreves åpenbart en langt større trussel enn korona for å få amerikanerne til å oppgi sin frihet og å godta inngripende tiltak.

I Norge og andre sentralstyrte stater, derimot, er befolkningen nektet ethvert sammenlikningsgrunnlag og har knapt noen mulighet for å stille politikerne til ansvar. Resultatet er at vi risikerer mer eller mindre evigvarende nedstenging og smittevernstiltak. Nye virus vil dukke opp. Dersom påstander om at alternativet er et sammenbrutt helsevesen og massedød er alt som skal til for å stenge ned samfunnet, kan en kombinasjon av myndighetenes ønske om makt og kontroll over befolkningen og deler av befolkningens redsel føre til et permanent smittevernsregime. Vi risikerer at vi hver høst, når en ny influensa bryter ut, blir pålagt å bruke munnbind, jobbe hjemmefra og unngå kontakt med folk utenfor husstanden.

Les også: Erna Solberg har skapt en autoritær politistat

Hva med 535 000 amerikanere som har dødd av korona? Er ikke det en for høy pris å betale for amerikanernes frihet? I et land med 328 millioner innbyggere er 535 000 under to promille av befolkningen. Overført til norske forhold ville det innebære 7–8 000 korona-døde. Gitt at ca 40 000 årlig dør i Norge – og at det store flertall av dem som dør av korona, er gamle og syke som neppe ville ha hatt så mange år igjen å leve – ville dette knapt ha vært en urimelig pris å betale for å unngå over ett år med nedstenging og drastiske begrensninger i befolkningens frihet med de følger dette har hatt for økonomi, arbeidsplasser, unge menneskers fremtid og folks psykiske helse. Og det høyere antall korona-døde i USA enn i europeiske land må relateres til det forhold at amerikanerne er langt bedre beskyttet enn oss mot at hendelser som korona blåses opp til alvorlige trusler og brukes til å innskrenke folks frihet og livsutfoldelse.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474