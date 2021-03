annonse

Jan Bøhler mener at det er meget alvorlig at det lørdag kveld ble kastet en brannbombe mot inngangen på Stovner politistasjon.

– Vi har alle et ansvar for å støtte politiet som står i dette og håndhever loven på vegne av oss alle. Selv om brannbomben ikke gjorde stor skade er det en ny vending bare at noen gjør dette her i Oslo, skriver han i Nettavisen, og sier at bomber er en skremmende utvikling vi kan se i Sverige.

– Det er ikke i nærheten av de farlige bombingene av politistasjoner i Sverige, men også der begynte det med slike hendelser som gjorde mindre skader.

Bøhler opplyser at han snakket med politiet etter at to-tre titalls ungdommer både på Vestli og Mortensrud hadde angrepet, truet og hindret politiet kvelden før.

– De forteller at når de tar kontakt med en person skjer det ofte at han raskt sender ut melding til sitt miljø, slik at det på kort tid dukker opp tretti-førti unge som konfronterer politiet. Det kalles «flokking» som fører til at de som ikke vil bli tatt av politiet, kommer seg unna, sier Bøhler, og legger til:

– Vi ser dessverre at den internasjonale gangster-trenden der politiet er en fiende og legitimt mål, også sprer seg i enkelte miljøer her i Norge. Vi må alle være med å avvise denne skadelige Fuck The Police-kulturen.

Jan Bøhler skriver videre at lederen i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad, har fortalt om kollegaer som har byttet arbeidsfelt, og om unge ned i 13-årsalderen som stiller seg i veien for politibiler slik at de ikke kommer frem.

Bøhler mener at politiet må få full støtte i å bruke de hjemler som eksisterer for at uakseptabel og kriminell atferd får straffereaksjoner.

