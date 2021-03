annonse

Bokaktuelle Jon Færseth hevder at Russland er et samlingspunkt for de som vil velte en verden som de mener har forfalt moralsk.

– Det er en kjensgjerning at Russland i dag er en kilde til falske nyheter, en treningsleir for høyreekstremister og et samlingspunkt for ulike miljøer som vil velte dagens verdensorden, forteller forfatteren til Vårt Land.

Avisen skriver videre at i boken drar Færseth leseren inn i en tett vev av konspirasjonsteorier, høyreekstreme, nynazister, leiesoldater og propagandister i russiskstyrte medier, høyrepopoulistiske partier i sentral-Europa, amerikanske alt-rightere og ytterliggående kristenkonservative.

Han mener Russland mest av alt er et symbol for motstand mot det noen mener undergraver verden – det være seg overnasjonale eliter, USA-imperialisme, globalisering, EU, LHBT-rettigheter, kulturell homogenisering eller kulturmarxisme.

– På det ytterste høyre er Russland et eksempel på at «nasjonalismen har en framtid som ideologi», og hvordan landet ved hjelp av den ortodokse kirka har blitt mer moralsk. Det russiske fokuset på familieverdier, motstand mot likekjønnede ekteskap og homofili appellerer både til noen kristenkonservative og til høyreekstremister, sier Færseth.

John Færseth er nå aktuell media etter med boken: «Fyrtårnet i øst. Putins Russland og vestlige ekstremister», utgitt av Human-Etisk Forbund. Tidligere har han også skrevet følgende bøker: «KonspiraNorge» og «Ukraina. Landet på grensen».

